Benevento-Inter 2-5, le pagelle neroazzurre: Hakimi, Lukaku, Vidal… oggi in tanti brillano

Altra vittoria per l’Inter che contro il Benevento vince per 5-2 con una partita molto positiva in fase offensiva.

Handanovic 5,5: le parata importanti non sono mancante ma oggi sul primo gol del Benevento avrebbe potuto fare di più, insufficiente dopo tanto tempo.

Skriniar 6: torna a giocare Skriniar che oggi esce con la sufficienza, a volte un pochino arrugginito ma nel complesso non commette errori.

De Vrij 6: il migliore in difesa, l’olandese oggi torna al centro della difesa nerazzurra e, sebbene sotto tono, esce con la sufficienza.

Kolarov 5,5: deve mettere minuti prima di poter giocare in maniere sufficiente in difesa, benissimo la palla dell’1-0 a inizio partita, però le difficoltà restano perchè difendere è un mestiere diverso e Kolarov deve lavorare.

Hakimi 7,5: primo gol per l’esterno marocchino che oggi gioca da titolare e realizza la prima rete. Partita intensa per l’esterno che corre e offre palloni sempre interessanti per i compagni.

Gagliardini 7,5: gol per il centrocampista che oggi è in luna buona. Gagliardini tiene bene in mezzo al campo e si rende già volte pericoloso in fase offensiva, partita più che sufficiente oggi. (81’ Eriksen 6)

Vidal 7: sfiora il primo gol all’esordio dal primo minuto, esce per un dolore alla coscia. Il cileno corre e crea, finché resta in campo è proposito e ben posizionato. (52’ Barella 6)

Young 6,5: ottime palle, corsa e cross per l’esterno che si fa sempre vedere in area di rigore e offre le giocate giuste per i compagni, oggi si migliora rispetto all’esordio con la Fiorentina. (65’ Perisic 6)

Sensi 6: piano piano mette minuti nelle gambe per tornare il prima possibile il giocatore dello scorso anno. Sensi ha fatto una partita buona ma non ancora al livello che può raggiungere. (65’ Brozovic 6)

Lukaku 7,5: doppietta per l’attaccante nerazzurro che anche oggi offre una prestazione di livello. Due gol, tanta presenza in area, dialogo con Sanchez e altra partita molto positiva. (65’ Lautaro 7)

Sanchez 6,5: niente gol ma tanta sostanza; la voglia non manca e nemmeno le occasioni per il cileno che comunque per 90’ è sempre pericoloso e propositivo.

Conte 6,5: cambia la formazione, nuovi esordi dal primo minuto, molto bene il gioco ma la fase difensiva ancora necessita di lavoro perchè i gol presi restano il problema principale, per il resto i cambi aiutano e i suoi sembrano aver minuti nelle gambe.