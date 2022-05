Spezia-Lazio 3-4, le pagelle dei biancocelesti: Milinkovic il migliore, segna anche Acerbi

In casa dello Spezia la Lazio fatica, ma riesce in extremis a strappare i tre punti. Bene Milinkovic-Savic e Zaccagni. Sottotono Strakosha e Marusic.

Questi i voti dei biancocelesti:

Strakosha 5: sbaglia in occasione del primo gol e non solo. Insicuro e indeciso, non è la sua serata;

Lazzari 6: si sacrifica tanto, ma trova pochi spazi. Cresce un po’ nel secondo tempo ma la sua prestazione di oggi non va oltre la sufficienza;

Patric 5: tanti errori e poca precisione; in occasione del raddoppio dei padroni di casa sua la colpa nel gestire male il già pericoloso retropassaggio di Cataldi. Dall’86’ Luiz Felipe s.v.;

Acerbi 6,5: nonostante le critiche e contestazioni degli ultimi tempi è oggi decisivo per la vittoria della Lazio col tocco che finisce in rete al 93′ firmando il quarto gol laziale. Sua anche l’iniziativa per il primo gol;

Marusic 5,5: prestazione insufficiente per le ingenuità in fase difensiva; assente invece il suo contributo nella fase di impostazione e attacco. Meglio nel secondo tempo ma senza incidere;

Milinkovic 7: il migliore. Inizia bene e finisce meglio. Oltre a procurarsi il calcio di rigore, si fa valere con grinta e determinazione per tutto il match siglando anche il gol del 3-3;

Cataldi 5,5: senza l’inescusabile e ingenuo retropassaggio che favorisce il gol del raddoppio dei liguri la sua prestazione sarebbe stato tutto sommato sufficiente. dal 93′ Leiva s.v.;

Basic 5,5: da lui e dalle sue potenzialità ci si aspetta molto di più. Poteva fare qualcosa in più in occasione del primo gol degli avversari; dal 59’ Luis Alberto 6: entra bene in partita, dialoga tanto con l’attacco e fa bene alla manovra della Lazio dell’ultima frazione di gioco;

Felipe Anderson 6: sufficienza meritata per l’impegno profuso, ma questa sera concretizza davvero poco; dal 93′ Luka Romero s.v.;

Immobile 6: dal dischetto non sbaglia per il gol dell’1-1; anche se il suo apporto è spesso sottovalutato è fondamentale per gli equilibri delle squadra di Sarri e questo si è visto contro lo Spezia;

Zaccagni 6,5: uno tra i migliori, fortunato nel mettere in rete la palla del 2-2, quando, dopo avere colpito il palo, il pallone sbatte sulla schiena di Provedel ed entra in rete. Molto attento e propositivo sopratutto nella ripresa.