Salernitana-Milan 1-2, le pagelle dei rossoneri: vittoria davanti ad un super Ochoa

Il Milan vince contro la Salernitana 2 a 1. Per occasioni da parte dei rossoneri, il gap con i campani avrebbe potuto essere differente. Super Ochoa in campo per i padroni di casa. Di seguito le pagelle degli uomini di Stefano Pioli.

Tatarusanu 6: l’attacco della Salernitana non spaventa, se non nel finale. Sul gol subito avrebbe potuto fare di più.

Calabria 6,5: prestazione più che sufficiente del capitano rossonero, che sulla fascia prende fiducia e guida le ripartenze dei suoi. (Dal 72′ Gabbia 6: con la sua entrata, la difesa gioca praticamente a tre: buone risposte).

Kalulu 6: rischia ben poco, se non all’inizio quando qualche imprecisione sarebbe potuta costare cara.

Tomori 7: superlativo in due occasioni con chiusure perfette, guida con esperienza il reparto difensivo.

Hernandez 7: quando parte è inarrestabile, non sente le stanchezze del mondiale e va bene così. Gli manca il gol, ma Ochoa oggi ha detto no a quasi tutti.

Tonali 7,5: vede quello che gli altri faticano a notare. L’assist no look per il gol di Leao è da salvare, la rete lo galvanizza per il resto della gara.

Bennacer 7: ci sono dei dettagli che possono passare inosservati, chiusure e recuperi palla in zone del campo “tranquille” ma che valgono tanto. Oggi in grande condizione.

Saelemaekers 6,5: più nascosto nel primo tempo, poi cresce. Nel finale fornisce assist e tagli pericolosi in area. (Dall’86’ Dest: s.v.)

Diaz 7: peccato per il gol annullato, voluto e cercato. Si muove bene, prova di un Diaz che mancava da tanto. (Dal 62′ De Ketelaere 6: impatta bene sulla partita, anche se in zona gol è troppo lezioso).

Leao 8: gli aggettivi si sprecano. Se la partita si fa subito in discesa è grazie anche alle sue qualità. Il gol è di precisione, da lui nasce anche il raddoppio. Le azioni più pericolose della partita hanno il suo nome. (Dall’86’ Vrancx: s.v.).

All. Pioli 7: poche possibilità di scelta in attacco, ma la sua squadra gioca