Verona-Napoli 1-2, le pagelle degli azzurri: Osimhen trascinatore, bene Di Lorenzo

Il Napoli vince a Verona 1-2 e sale al secondo posto a quota 60 punti. A decidere il match è una straordinaria doppietta di Osimhen, vero trascinatore degli azzurri.

OSPINA 6: coraggioso nelle uscite, si fa male ad una mano ma stringe i denti e resta in campo.

DI LORENZO 7: vero motore della squadra, assist e prestazione superba.

RRAHMANI 6.5: gioca una partita attenta, bravo negli anticipi.

KOULIBALY 6: non sempre impeccabile ma è sempre lui il leader difensivo.

RUI 6: un po’ incerto quando viene attaccato, ma è bravo a proporsi sempre in fase offensiva.

ANGUISSA 6: meno quantità rispetto al solito, ma la diga davanti alla difesa funziona.

LOBOTKA 6: geometra del centrocampo, nel gioco verticale può osare di più.

RUIZ 6.5: negli inserimenti è sempre pronto, buona prova. (dal 91′ ZIELINSKI SV)

POLITANO 6.5: si è rivisto il vero Politano dopo qualche prova opaca, bene l’assist per il primo goal di Osimhen. (dal 63′ ELMAS 5.5)

OSIMHEN 8: trascinatore e bomber, porta i suoi alla vittoria con una prestazione sontuosa. (dal 91′ PETAGNA SV dal 95′ GHOULAM SV)

LOZANO 5.5: il peggiore del Napoli, prova più volte a saltare l’uomo ma viene contenuto bene. (dal 63′ INSIGNE 5.5)