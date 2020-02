Atalanta-Roma e Lazio-Inter: le inseguitrici della Juve si sfidano nella 24° giornata di Serie A

Dopo una ventitreesima giornata ricca di sorprese e risultati inattesi, la Serie A torna nel vivo insieme alle scommesse online, con un nuovo turno di campionato che vedrà affrontarsi tutte le inseguitrici della Juve nella lotta scudetto: Atalanta – Roma e Lazio – Inter.

La vera sorpresa di questo campionato, per quanto riguarda i vertici, è senza dubbio la Lazio. La formazione di Simone Inzaghi, che ad inizio anno tutti avrebbero pronosticato essere una squadra da Europa League e non di più, arriva alla 24° giornata di Serie A con ben 53 punti e il terzo posto in classifica. I biancocelesti sono reduci da un periodo assolutamente positivo, che li ha visti ottenere undici vittorie di fila, interrotte solo dai pareggi contro la Roma nel derby (1 a 1 il risultato finale) e quello di recupero contro il coriaceo e sorprendente Hellas Verona (0 a 0 all’Olimpico). I numeri stanno tutti dalla parte della squadra di Inzaghi: sedici vittorie, cinque pareggi e solo due sconfitte, 53 le reti fatte con una difesa di ferro (20 quelle subite).

Ad attenderli nella 24° giornata ci sono però i nerazzurri di Antonio Conte, pronti a continuare la corsa verso la vittoria finale e spronati dopo la sconfitta subita dalla Juve nell’anticipo di Verona. L’Inter arriva a questa delicata sfida dopo aver vinto in rimonta il derby contro il Milan di Pioli per 4 a 2. Per la formazione di Conte, dopo il big match di domenica sera, quello dell’Olimpico rappresenta il punto di svolta per il proprio cammino in Serie A. Finora i nerazzurri sono stati capaci di alternare ottime prestazioni ad altre meno esaltanti, ma restano pur sempre la squadra più solida del campionato. Gli uomini di Conte hanno infatti incassato una sola sconfitta (contro la Vecchia Signora), segnato ben 48 reti subendone solo 20 (miglior difesa della Serie A insieme alla Lazio).

La Lazio arriva alla sfida invece dopo una vittoria di misura contro il Parma. Gli emiliani, altri protagonisti in positivo di questa stagione, rappresentavano per i biancocelesti una sfida tutt’altro che semplice. La formazione di Inzaghi non si è però lasciata intimidire ed ha saputo rispondere alla grande, ottenendo tre punti importantissimi e portandosi così a un solo punto da Juventus e Inter, che condividono la vetta della classifica. I bookmaker di scommesse online, per la sfida tra Lazio ed Inter, vedono i biancocelesti favoriti a 2,40, mentre i nerazzurri sono quotati 2,80. Resta comunque una sfida molto equilibrata, dove anche il pareggio è un risultato assai probabile (dato a 3,65).

L’altra sfida da non perdere questo weekend è quella tra Roma e Atalanta. I giallorossi, quinti in classifica, vengono da un vero e proprio periodo di crisi, con Fonseca che sente già le pressioni di una piazza importante come quella di Roma. Non sono andati giù, infatti, gli ultimi risultati negativi subiti ai danni del Bologna (sconfitta 3 a 2 in casa) e di Sassuolo (4 a 2 per gli emiliani neroverdi). Gli uomini di Fonseca, complici anche gli infortuni e i tanti problemi riscontrati questa stagione, hanno bisogno di ritrovare la vittoria per mantenersi aggrappati al gruppo che lotta per l’Europa League, ed evitare le inseguitrici che ora si fanno sempre più vicine (Bologna, Parma, Cagliari e Milan tra tutte). L’Atalanta, quarta in classifica, è invece reduce da una convincente vittoria in esterna per 2 a 1 sul campo della Fiorentina, ancora in crisi di identità e costanza. Gli uomini di Gasperini non mollano un colpo e vogliono andare fino in fondo per provare ad ottenere un quarto posto finale che varrebbe di nuovo la Champion’s. Per farlo, però, dovranno dosare le forze e gli uomini, essendo impegnati anche sul fronte europeo con i prossimi ottavi di Champion’s contro il Valencia. I bookmaker di scommesse online quotano l’Atalanta 1,90 e la vedono come assoluta favorita del match, mentre i giallorossi della Roma sono dati a 3,65.

Nel prossimo turno di campionato ci attendono dunque due sfide interessantissime, che vedranno affrontarsi squadre in forma e con grandi motivazioni. Lo spettacolo della Serie A passerà sicuramente da questi campi, che ci diranno quali formazioni fanno davvero sul serio per la vittoria finale.