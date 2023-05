Bologna-Juventus, le pagelle dei bianconeri: Milik salvatore

La Juventus pareggia in trasferta a Bologna e vede sfumare il grande set point per la corsa al secondo posto, per Allegri a segno Arek Milik.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7: come ormai ci ha spesso abituato è protagonista di una partita veramente di livello, compie almeno tre parate fondamentali.

Alex Sandro 5: perde il contrasto che porta al gol del Bologna e compie almeno altri due-tre errori da matita rossa.

Danilo 5,5: gioca una buona partita ma suo malgrado è il responsabile diretto del fallo da rigore su Orsolini.

Gatti 5,5: spesso insicuro e compie qualche errore pericoloso dentro la sua area.

Cuadrado 6: ci prova in un paio di occasioni e nel finale di partita la sua prestazione sale ma non abbastanza.

Kostic 5: continua il suo periodo negativo, nella ripresa perde un paio di palloni in maniera veramente goffa. (Iling Jr. 6,5)

Rabiot 6: solita partita di sostanza, è il più positivo del centrocampo come al solito.

Locatelli 5,5: fatica a prendere in mano il pallino del gioco e non realizza mai giocate illuminanti. (Paredes 5,5)

Fagioli 5: il doppio errore sottoporta risulta decisivo ai fini del risultato. In questo periodo non è mentalmente tranquillo e questo si vede in campo. (Soulé 5)

Chiesa 5: Allegri continua a proporlo nel ruolo di attaccante ma si vede che il giocatore subisce tanto in questo ruolo non riuscendo ad esprimersi minimanente. (Miretti 5,5)

Milik 6: gioca tanto con la squadra e ripulisce tanti palloni ma sbaglia il rigore in maniera veramente goffa. Trova la forza per riscattarsi trovando il gol con un bel diagonale mancino. (Vlahovic 5)