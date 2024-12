Juventus-Cagliari 4-0, le pagelle dei bianconeri: è tornato Nico

La Juventus travolge il Cagliari 4-0 e passa il turno di Coppa Italia. In gol Dusan Vlahovic, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição e Nico Gonzalez.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 6,5: pronti via e si fa trovare pronto sulla zampata di Lapadula e dopo una serata da spettatore si ripete al 90′.

Savona 6: si sta guadagnando il posto con prestazioni di personalità.

Locatelli 6,5: nell’inedita posizione di centrale di difesa convince e limita bene Lapadula.

Kalulu 6: prestazione di ordinaria amministrazione per il francese.

McKennie 6,5: disputa una buona partita nella posizione di terzino sinistro.

Koopmeiners 7: trova uno splendido gol su punizione che da solo vale il voto superpositivo. (Gatti 6)

Thuram 6: un po’ impreciso, ma viene fuori nel finale di partita con una grande lucidità fisica.

Conceicao 7: un po’ troppo innamorato del pallone ma gli si perdona tutto perché quando ha la palla tra i piedi inventa sempre qualcosa. Trova il gol prima di lasciare il campo. (Weah sv)

Yildiz 6,5: bello l’assist per Vlahovic, sulla trequarti riesce ad esprimersi meglio. (Nico Gonzalez 7)

Mbangula 5,5: non riesce mai ad entrare in partita, l’unica nota negativa della serata.

Vlahovic 7: trova un gol da vero centravanti, va a segno altre due volte ma era in fuorigioco. Se impara ad essere un po’ più preciso la sua carriera prenderà il volo. (Adzic sv)