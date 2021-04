Juventus-Genoa 3-1, le pagelle dei bianconeri: prova convincente

La Juventus supera il Genoa 3-1 grazie alle reti di Dejan Kulusevski, Alvaro Morata e Weston McKennie, riportandosi così a -1 dal Milan.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: si fa trovare preparato dopo la pessima prestazione nel derby e la panchina di mercoledì sera.

Danilo 7: questa stagione è costantemente tra i migliori della Juventus, meraviglioso l’assist per Wes McKennie.

Chiellini 6,5: buona partita da parte del centrale Azzurro che guida ottimamente la difesa bianconera.

de Ligt 6,5: il centrale olandese sforna l’ennesima prova convincente anche contro un giocatore molto fisico come Scamacca.

Cuadrado 7: rimane in campo solo per 45 minuti ma riesce comunque a trovare l’assist per il gol che sblocca la partita ed a creare altri pericoli per la difesa rossoblu. (Alex Sandro 5,5)

Kulusevski 6,5: nel primo tempo disputa una partita di livello altissimo trovandosi alla grande con Cuadrado e realizzando il gol che dà il la alla vittoria della Juventus, nel secondo tempo cala un po’ e viene richiamato in panchina. (McKennie 6,5)

Rabiot 6: partita sufficiente senza infamia e senza lodi ma comunque concreta. (Ramsey s.v.)

Bentancur 6: troppo impreciso con il pallone tra i piedi ma gli si deve dare il merito di aiutare tanto in fase di interdizione.

Chiesa 6,5: qualche passaggio sbagliato di troppo ma i suoi strappi fanno la differenza anche oggi, da uno di questi infatti è partita l’azione che porta al gol di Morata. (Arthur 6)

Ronaldo 5: nei primi 45 minuti ci mette la buona volontà muovendosi molto ma comunque sbaglia l’ennesimo gol clamoroso e spesso si intestardisce troppo per trovare il gol personale a tutti i costi.

Morata 6: trova il gol quasi per caso ma ha comunque il merito di insaccare il pallone in rete ma la sua condizione è molto lontana dall’essere quella ottimale. (Dybala 6)