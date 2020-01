La Spal ospita il Bologna in un match importante per la zona salvezza

Spal – Bologna è un nuovo derby della Serie A Tim, una partita molto sentita dai tifosi delle due squadre, ma importante anche dal punto di vista della classifica. Entrambe le società hanno infatti come obiettivo stagionale conquistare sul campo la salvezza ed entrambe non possono permettersi di perdere questa partita.

Oltre ad essere una partita attesa dai tifosi della Spal e del Bologna, questa sfida è attesissima anche da coloro che sono soliti provare a vincere con le scommesse online. Sono in tanti gli amanti delle scommesse calcistiche in Italia e la partita tra Spal e Bologna in programma per il 25 gennaio 2020 riserva delle quote molto allettanti.

Derby Spal – Bologna: come andrà la partita?

E’ complesso fare un pronostico sul risultato della partita tra Spal e Bologna. Le due formazioni hanno infatti delle caratteristiche tecniche ed anche un modo di giocare differente, dunque non risulta semplice provare a fare una previsione di come potrebbe andare questo scontro.

Nella partita giocata il 30 agosto 2019, valida per il girone d’andata di questo campionato di Serie A Tim, il Bologna è riuscito a vincere per 1-0 con goal di Roberto Soriano al 93’, dopo una partita molto combattuta ed in parità fino all’ultimo secondo.

Nella partita del 25 gennaio 2020 sarà però la Spal ad avere il fattore casa dalla sua parte e la spinta del pubblico che tenterà di aiutare i giocatori ad imporsi sul campo. La formazione allenata da Leonardo Semplici ha voglia di riscattarsi e di vendicarsi – calcisticamente parlando – per l’1-0 dell’andata subìto nei minuti di recupero.

La sfida nel girone di ritorno sarà l’occasione per battere il Bologna e per aggiungere tre preziosissimi punti alla classifica. Sia il Bologna che la Spal lottano infatti per la salvezza: il Bologna ha una posizione in classifica migliore, frutto dei punti conquistati durante il girone di andata, mentre la Spal dovrà stare attenta a non replicare alcune prestazioni insufficienti anche in questo girone di ritorno, onde evitare di dover rischiare fino all’ultima giornata la retrocessione in serie B.

Le partite successive in programma

Dopo la partita contro il Bologna in casa, la Spal avrà due importanti appuntamenti in serie A. La prima partita è in programma per il 2 febbraio 2020 ed è la sfida in trasferta contro la Lazio, una partita molto difficile e che vede la Spal nettamente sfavorita, anche perché la Lazio sta lottando per le posizione alte della classifica e proverà a tutti i costi a conquistare i tre punti. La seconda è invece la sfida casalinga contro il Sassuolo, in programma per il 9 febbraio 2020.

Per quanto riguarda invece il Bologna, dopo aver sfidato in trasferta la Spal dovrà ospitare in casa l’1 febbraio 2020 il Brescia, altra sfida di notevole importanza per la zona salvezza. Il Brescia sta facendo molta difficoltà a guadagnare dei punti e se non cambia rotta velocemente rischia la retrocessione al termine di questo campionato. La sfida successiva sarà quella in trasferta contro la Roma, partita molto complicata e da non sottovalutare.