Lazio-Milan 1-2, le pagelle dei rossoneri: Tonali da tre punti

Il Milan ha battuto la Lazio 2-1. Le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6: amministra da dietro, non ha colpe sul gol di Immobile.

Calabria 6,5: prova più che sufficiente per il capitano che cresce durante la gara.

Kalulu 6: prezioso contributo difensivo, mette il piede dove serve.

Tomori 6: sbaglia sul gol di Immobile, ma le sue chiusure sono spesso determinanti.

Hernandez 6: le solite cavalcate fanno male, Pioli lo spinge più avanti e lui contribuisce al peso offensivo dei suoi.

Tonali 8: è ovunque, con carattere e maturità. Ci crede fino alla fine e il gol è una ciliegina sulla torta.

Kessiè 5,5: metà e metà, alterna alcune cose belle ad altre da rivedere.

Messias 6,5: in crescita e lo fa vedere. Salta l’uomo, si rende pericoloso in area di rigore, ma spreca anche una grande palla-gol. (Dal 70’ Krunic 6: dà il giusto peso in mezzo al campo).

Diaz 5,5: tanta corsa, ma non basta. Gli mancano gol e più fiducia. (Dal 68’ Ibrahimovic 7: la sponda per Tonali vale tanto per la corsa Scudetto).

Leao 8: assist per Giroud, devastante sulla sua fascia e per poco non lascia il segno con una rete di cui solo Strakosha gli ha voluto dire di no. In salute e si vede. (Dall’85’ Saelemaekers s.v.).

Giroud 6,5: il gol dà fiducia al Milan e fa partire la rimonta. Sfortunato in altre occasioni. (Dal 68’ Rebic 7,5: determinante nel rubare il pallone che porta al gol di Tonali. Ci crede, lotta e incide).

Pioli 7: era una partita da vincere, soprattutto post derby. Lo fa con pazienza, ha in mano il gruppo.