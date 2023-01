Milan-Roma 2-2, le pagelle dei rossoneri: quanta amarezza

Il Milan, avanti 2-0, si fa agganciare dalla Roma nei minuti finali. A San Siro finisce 2-2. Le pagelle dei rossoneri.

Tatarusanu 6: fino all’87’ non vede un tiro in porta, poi ne subisce due. Poteva fare di più sul primo, sul secondo compie prima un colpo di riflesso.

Calabria 6: sufficienza, ma con riserva. Manca qualcosa dalla sua parte.

Tomori 6: difesa perfetta e senza pericoli, poi nel finale in cambio di modulo non lo aiuta.

Kalulu 6,5: gol di rapina, interventi al punto giusto. Nel finale la difesa perde di solidità.

Hernandez 6: si vede meno del solito, la partita ha un ritmo lento e non richiede grosse spaccature.

Tonali 5,5: un giallo per proteste che costa la squalifica per la prossima, manca di incisività in mezzo al campo.

Bennacer 6: il più lucido in mezzo al campo, prezioso sia in fase di interdizione che di impostazione. (Dal 74′ Vranckx 5: impatta male sul match, da rivedere alcune sue scelte di interventi).

Saelemaekers 5,5: si vede a tratti, gioca per la squadra ma senza aggiungere il suo guizzo. (Dall’85’ Gabbia s.v.).

Diaz 6: quando parte è pericoloso, pedina pericolosa per la difesa giallorossa. (Dal 70′ Pobega 6,5: entra molto bene in campo, la determinazione lo porta nel posto giusto per firmare il momentaneo 2 a 0).

Leao 6: assist prezioso per Pobega, rimane sempre uno dei più pericolosi anche se stasera con un po’ di freno a mano tirato.

Giroud 5,5; gli arrivano pochi palloni e allora si sposta qualche metro indietro per aiutare la squadra. In difficoltà al rientro dal Mondiale e non ha cambi diretti. (Dall’85’ De Ketelaere s.v.).

All. Pioli 5,5: amministra bene la sua squadra, nel finale la scelta dei cambi non lo premia. Soprattutto la tematica legata alla difesa a tre che slega la retroguardia e favorisce il pareggio della Roma.