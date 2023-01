Spezia-Lecce 0-0, le pagelle dei giallorossi: difesa compatta, bene Maleh

Una buona prestazione e reti inviolate per la squadra di Baroni nella gara Spezia-Lecce, condizionata anche dalle cattive condizioni del terreno causate dalla pioggia. Gara positiva per tutti. Concreto ed efficace il reparto difensivo. Esordio dal primo minuto per Maleh.

Questi i voti dei salentini:

Falcone 6,5: non è impegnato nel primo tempo, se non per ordinaria amministrazione. Due suoi buoni interventi nella ripresa salvano il risultato;

Gendrey 6,5: tiene bene la zona e dà compattezza a tutto il reparto;

Baschirotto 6,5: sempre attento, il suo affiatamento con Umtiti è ormai una certezza per tutta la squadra;

Umtiti 6,5: un concentrato di esperienza, personalità qualità che di partita in partita vien fuori e che al Lecce non può che giovare anche in termini di determinazione;

Gallo 6,5: cinico e grintoso, sembra aver trovato un ottimo periodo di forma. Nonostante le difficoltà odierne date dal terreno qualche buon lancio per lui;

Gonzalez 6: duetta bene col neo acquisto Maleh. Soprattutto a inizio gara fondamentale la sua aggressività sotto porta; non riesce però a concretizzare;

Blin 6: ordinato e pulito. Prova più che sufficiente che si inserisce bene nelle trame del gioco. Cala un po’ nella ripresa;

Maleh 6,5: promosso per la prima partita dal primo minuto. Certo non le migliori condizioni di campo, causa pioggia, per mostrare le sue vere qualità. Dal 66’ Bistrovic 6: gioca poco ma per lui si sottolinea un tiro pericoloso;

Strefezza 6,5: un paio di tiri pericolosi per lui e tanta grinta. Anche per lui visibile la sua difficoltà data dalle condizioni del campo causate dalla pioggia. Dal 77’ Oudin s.v.;

Colombo 6: si muove bene, soprattutto nella prima frazione di gioco. Cala alla distanza. Dal 77’ Ceesay 6: corre tanto ma concretizza poco, in difficoltà anche lui per il terreno di gioco;

Di Francesco 6,5: Dal 66’ Banda 6: tanta corsa e forza fisica. Va vicino al gol in un’occasione.