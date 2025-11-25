Champions League Juventus Update News 

Bodø/Glimt–Juventus 2-3, le pagelle dei bianconeri: rimonta e carattere

Alessandro Davani , , ,

La Juventus soffre un primo tempo pieno di errori ma ribalta tutto nella ripresa grazie ai cambi e a una reazione di carattere. Il Bodø/Glimt mette in difficoltà i bianconeri con ritmo e aggressività, ma gli ingressi dalla panchina cambiano volto alla gara fino al pesantissimo 2-3 finale.

Ecco le pagelle dei bianconeri:
Perin 6: Sul primo gol prova l’intervento ma non basta, sul rigore è spiazzato. Per il resto risponde presente quando viene chiamato in causa.

Kalulu 6: Alterna interventi puliti a qualche sofferenza quando il Bodo accelera, ma nel complesso regge senza sbavature gravi.

Kelly 6: Inizio complicato contro la pressione norvegese, poi trova più sicurezza e mantiene la linea compatta.

Koopmeiners 6: Ordinato, gioca semplice e offre qualche buona apertura. Gara senza picchi ma utile all’equilibrio.

McKennie 6,5: Primo tempo pieno di imprecisioni, ma reagisce alla grande: nella ripresa trova il gol del sorpasso e cambia inerzia alla propria partita.

Locatelli 6: Alterna buone letture a qualche errore nei primi 45’, poi cresce e illumina l’azione del gol vittoria con una gran sventagliata.

Adzic 4: Prestazione piena di errori, sia tecnici che nelle scelte. Non trova mai ritmo né lucidità. (Yildiz 7,5)

Cambiaso 6: Fatica inizialmente a trovare profondità, poi si riscatta aumentando qualità e presenza nella manovra, soprattutto dialogando con Yildiz. (Cabal 4,5)

Conceicao 6,5: Il più vivo della Juve nel primo tempo: crea, salta l’uomo e mette palloni interessanti. Cala un po’ dopo ma resta sempre una minaccia. (Zhegrova SV)

Miretti 6: Primo tempo timido e con qualche errore, molto meglio nella ripresa: trova un gol annullato e serve un assist perfetto per McKennie. (Thuram 6)

Openda 6,5: Si sblocca con un gol da opportunista e produce altri spunti pericolosi. Primo tempo rivedibile, ma cresce vistosamente. (David 6,5)

Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

