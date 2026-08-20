Atalanta, solo un risultato a occhiali per la prima ufficiale sarriana

Solo uno 0-0 un po’ leggero per l’Atalanta di Sarri alla prima ufficiale del nuovo corso. Il tecnico toscano accoglie di buon grado, tutto sommato, la prestazione, ma va detto che la Dea non ha convinto particolarmente, se escludiamo la parte finale della gara. Una triplice occasione con protagonisti non più Scamacca, uscito poco dopo l’ora per quanto positivo: al tiro sono andati Nikola Krstović prima e poi l’altro compagno d’attacco. Le facce della partita sono state similari: tra primo e secondo tempo non troppa differenza, se escludiamo il fatto che per i primi 20′ si è visto addirittura un palleggio di qualità non disdegnabile da parte degli ospiti, che hanno giocato senza timore.

Si parla, tema nel calcio mai facile da approntare e allestire, di pazienza. Giovedì prossimo, però, la Dea dovrà a tutti i costi andare a prendere la qualificazione, e dovrà farlo in trasferta. Non sarà, come ormai fa costume delle squadre israeliane, il campo principale dell’Hapoel Tel Aviv a ospitare il match, sebbene il campionato abbia svolgimento regolare tra i propri confini.