Juventus-Inter 0-1, le pagelle dei bianconeri: il cuore non basta

La Juventus esce sconfitta dallo scontro diretto contro l’Inter a causa di un rigore nel finale del primo tempo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: non viene mai chiamato in causa dai giocatori dell’Inter. Neutralizza il rigore di Calhanoglu, ma l’arbitro lo fa ripetere, lui intuisce ma non ci arriva.

Alex Sandro 5: ennesima prestazione gravemente insufficiente da parte del terzino brasiliano che probabilmente è arrivato al capolinea della sua esperienza in bianconero. (De Sciglio 6)

Chiellini 6: solita partita di sostanza da parte sua, non viene molto sollecitato dagli avversari.

de Ligt 6: come il suo compagno di reparto non viene impegnato troppo dagli attaccanti nerazzurri.

Danilo 5,5: più impreciso rispetto al solito, di certo non la sua miglior prestazione stagionale.

Rabiot 7: di certo il migliore in campo per la Juventus, probabilmente è stata la sua miglior partita con la maglia bianconera. Presenza fisica per tutti i minuti che passa in campo. (Arthur s.v.)

Locatelli 6: finché non si trova costretto ad abbandonare il campo a causa dei problemi fisici disputa una partita sufficiente. (Zakaria 6,5)

Cuadrado 6,5: vince il confronto con Perisic e lo fa creando tante situazioni sulla sua fascia di competenza. (Bernardeschi s.v.)

Dybala 6: prova qualche guizzo dei suoi ma in una partita di questo tipo fa troppo poco rispetto a quelle che sono le sue potenzialità.

Morata 6: nella prima mezz’ora è il migliore in campo poi la sua prestazione cala fino alla sostituzione. (Kean 5,5)

Vlahovic 4,5: viene completamente cancellato da Skriniar, viene anticipato praticamente in tutte le situazioni. Si crea solamente una nitida occasione da gol con una bella giocata.