Juventus-Milan 0-0, le pagelle dei bianconeri: regna la noia

Alessandro Davani , , , , , ,

La Juventus esce dallo Stadium con l’ennesimo pareggio.

(Allianz Stadium – Foto: Salvatore Suriano)

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 6: Graziato da Pulisic e Leao, entrambi imprecisi sotto porta. Nel finale decisivo sul 10 rossonero, chiudendogli lo specchio.

Gatti 6: Qualche imprecisione nei primi 45’, poi cresce in solidità. Provvidenziale nel finale, ma Maignan gli nega il gol con un miracolo.

Rugani 6,5: Esordio stagionale dal primo minuto convincente. Attento e preciso nei disimpegni, unica sbavatura su Leao, che però spreca. (Kostic s.v.)

Kelly 5,5: Spinge ma sbaglia troppo nei lanci. Commette la trattenuta che porta al rigore (poi fallito) di Pulisic.

Kalulu 6: Spreca un contropiede promettente, ma regge bene dietro e propone qualche buona iniziativa sulla destra.

Locatelli 6,5: Faro del centrocampo, dà equilibrio e ordine. Quasi 100 tocchi e oltre il 90% di precisione nei passaggi.

McKennie 5,5: Parte bene con buoni inserimenti, ma si perde alla distanza. Fumoso nelle scelte negli ultimi metri.

Cambiaso 5: Avvio brillante, poi cala vistosamente. Spreca una punizione e commette errori evitabili nella ripresa.

Conceição 6,5: Un errore iniziale, poi diventa l’unico vero pericolo offensivo. La sua sostituzione resta un mistero. (Thuram 5,5)

Yildiz 5,5: Qualche lampo ma poca incisività. Meno lucido e continuo rispetto alle precedenti uscite. (Openda 5,5)

David 4,5: Clamoroso l’errore sotto porta. Goffo nei movimenti e poco utile alla manovra: serata da dimenticare. (Vlahovic 6)

Avatar

Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

