Juventus-Parma 2-0, le pagelle dei bianconeri: Conceiçao e Gonzalez i migliori
I bianconeri della Juventus passano in casa contro il Parma. Conceiçao il migliore. Ottima prestazione anche di Nico Gonzalez. Koopmeiners firma il secondo gol dopo appena 10 minuti dall’ingresso in campo.
Ecco i voti dei bianconeri:
Vicario 7: poco coinvolto nel gioco a causa della minima pericolosità del Parma nel primo tempo contro i bianconeri. Con una grande parata salva il vantaggio dei bianconeri al 65’ su tiro dalla distanza di Romero, poi sul colpo di testa dell’attaccante del Parma che sembrava destinata a finire in rete;
Kalulu 6: non particolarmente sollecitato da un odierno fragile attacco avversario, ordinaria amministrazione per lui;
Bremer 6,5: tiene lontani gli avversari dalla zona gol con lucidità e attenzione;
Lucumì 6,5: molto concentrato e attento alle marcature, nessuno spazio lasciato al caso. Molto positiva la sua prova tra tutti i difensori bianconeri. Dal 75’ Kelly 5,5: si vede poco, ma un’incertezza stava per provocare un’azione pericolosa;
Celik 6,5: sempre attento e affidabile, tiene bene la zona. Non osa in fase offensiva;
Locatelli 6: qualche buon recupero ma anche qualche imprecisione nell’impostazione;
Douglas Luiz 6,5: ordinato a centrocampo si è fatto sempre trovare per l’impostazione della manovra. In più qualche spunto interessante in fase di attacco;
Conceiçao 7,5: come di consueto non manca il guizzo del portoghese nel primo tempo, al 33’ la prima grande occasione è sua con un tiro raso terra che lambisce il palo avversario. Dal 75’ Cambiaso s.v. Esce per infortunio dopo appena 10 min di gara. Dall’ 86’ Koopmeiners 7: entra col giusto piglio e segna subito con un sinistro in diagonale su cui Corvi nulla può;
David 5,5: Non entra mai in partita. Dal 57’ N.Gonzalez 7: appena entrato sfiora il gol al 60’ con tiro parato solo dalla prodezza di Corvi e subito dopo altro palo prima di trovare la rete dell’1-0;
Boga 6,5: crea molto ed è generoso coi compagni di squadra con diversi assist interessanti. Dal 57’ Alajbegovic 6: appare un po’ emozionato al debutto con la Juventus, ma mette comunque in mezzo un paio di palloni utili;
Kolo Muani 6,5: si rende pericoloso diverse volte; “rischia” il raddoppio per i bianconeri quando, dopo una combinazione con Nico Gonzalez, il suo destro in diagonale mette in difficoltà Corvi che è costretto a mettere in corner.