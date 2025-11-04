Champions League Juventus Update News 

Juventus-Sporting Lisbona 1-1, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic versione super

Alessandro Davani , ,

Serata di carattere allo Stadium per la Juventus, che esce con un pareggio convincente contro lo Sporting.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 5,5: Incolpevole sul gol di Araujo, ma un paio di rilanci imprecisi creano apprensione.

Kalulu 6,5: Aggressivo nel pressing, attento dietro e propositivo in avanti.

Gatti 5,5: Meglio rispetto a Cremona, ma si lascia saltare troppo facilmente.

Koopmeiners 6: Solida prova da braccetto sinistro, la posizione che gli si addice di più.

McKennie 5,5: In ritardo sull’azione dello 0-1, sfiora il riscatto di testa ma la palla viene salvata.

Locatelli 6: Lotta e recupera palloni, ma impreciso al tiro. (Adzic sv)

Thuram 6,5: Ottimi tempi d’inserimento e assist perfetto per Vlahovic. (Kostic 6)

Cambiaso 5,5: Ordinato ma troppo timido in fase offensiva.

Conceiçao 6,5: Dribbling e strappi di qualità, prezioso nelle ripartenze. (Zhegrova 6,5)

Yildiz 6: Buona volontà ma poca incisività. (David sv)

Vlahovic 7: Gol e leadership, trascina la squadra nei momenti difficili. (Miretti sv)

