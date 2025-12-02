Juventus-Udinese 2-0, le pagelle dei bianconeri: buone risposte per Spalletti
Una buona Juventus batte l’Udinese 2-0 ed avanza al prossimo turno di Coppa Italia.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Di Gregorio 6: Quasi sempre in vacanza, senza vere minacce da parare.
Kalulu 6,5: Gestione ordinaria, con minor contributo sulle fasce rispetto a prima.
Gatti 5,5: In difesa vacilla pure sui palloni facili, ruggine evidente per le ultime panchine, uscito per acciacco. (Locatelli 6,5).
Kelly 6,5: Sempre sul pezzo quando l’Udinese osa spingersi avanti.
Cabal 6: Il tackle perfetto vale il rigore di Locatelli, ma prima era goffo e a disagio, la condizione top è lontana. (Conceicao 6)
McKennie 6,5: Assist chiave per l’1-0 sull’autogol, tante cose preziose in campo, peccato per l’errore clamoroso.
Miretti 6,5: Corre a mille finché regge, poi si spegne del tutto (Joao Mario 5,5)
Koopmeiners 6,5: Il suo lancio verticale innesca l’1-0, rientra a metà campo e conferma i benefici del rodaggio difensivo.
Cambiaso 6: Copre bene andata e ritorno, senza mai spiccare.
Yildiz 6: Qualche lampo isolato, mai realmente in partita. (Zhegrova 6,5)
David 7: Forse la sua top performance, reazione ideale post-Vlahovic, tabellino parla di autogol ma è suo di prepotenza, VAR lo annulla ma era una perla. (Openda 6,5)