Real Madrid-Juventus 1-0, le pagelle dei bianconeri: sconfitta dignitosa ma poca incisività davanti

Una Juventus ordinata e compatta resiste a lungo al Bernabeu, ma paga la scarsa pericolosità offensiva.

Lo stadio della Juventus – Foto: Alfonso Maiorino

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 7: Miracoloso su Mbappé e autore di due interventi decisivi: se la Juve ha problemi, non sono in porta.

Gatti 6,5: Attento, generoso e anche sportivo. Impegna Courtois da fuori e non molla mai.

Rugani 6: Contiene bene Mbappé con esperienza e buona lettura.

Kelly 5,5: Preciso e freddo per larghi tratti, ma lento nel riflesso dopo il palo di Vinicius.

Kalulu 6: Si spende molto, confermando grinta e limiti offensivi.

Thuram 6: Schermo efficace davanti alla difesa, ma poco contributo in costruzione. (Conceicao 6)

McKennie 6,5: Parte forte, crea pericoli e poi si sacrifica con grande generosità.

Koopmeiners 6: Ordinato, protegge bene la difesa ma manca di ritmo. (Locatelli 6)

Cambiaso 5,5: Soffre Mbappé e non incide davanti. (Kostic sv)

Yildiz 5,5: Serata opaca: volenteroso ma mai incisivo. (Openda 5)

Vlahovic 6: Lotta da solo in avanti e sfiora il gol: prestazione generosa. (David 5,5)

Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

