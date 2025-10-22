Real Madrid-Juventus 1-0, le pagelle dei bianconeri: sconfitta dignitosa ma poca incisività davanti
Una Juventus ordinata e compatta resiste a lungo al Bernabeu, ma paga la scarsa pericolosità offensiva.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Di Gregorio 7: Miracoloso su Mbappé e autore di due interventi decisivi: se la Juve ha problemi, non sono in porta.
Gatti 6,5: Attento, generoso e anche sportivo. Impegna Courtois da fuori e non molla mai.
Rugani 6: Contiene bene Mbappé con esperienza e buona lettura.
Kelly 5,5: Preciso e freddo per larghi tratti, ma lento nel riflesso dopo il palo di Vinicius.
Kalulu 6: Si spende molto, confermando grinta e limiti offensivi.
Thuram 6: Schermo efficace davanti alla difesa, ma poco contributo in costruzione. (Conceicao 6)
McKennie 6,5: Parte forte, crea pericoli e poi si sacrifica con grande generosità.
Koopmeiners 6: Ordinato, protegge bene la difesa ma manca di ritmo. (Locatelli 6)
Cambiaso 5,5: Soffre Mbappé e non incide davanti. (Kostic sv)
Yildiz 5,5: Serata opaca: volenteroso ma mai incisivo. (Openda 5)
Vlahovic 6: Lotta da solo in avanti e sfiora il gol: prestazione generosa. (David 5,5)