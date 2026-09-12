Lazio-Milan 2-2, le pagelle dei rossoneri: Moreira spacca la gara

All’Olimpico di Roma finisce 2-2 tra Lazio e Milan.

Avanti i biancocelesti 2-0 dopo 45′ con Cancellieri e Noslin, poi una doppietta del neo entrato Moreira pareggia i conti. Di seguito le pagelle degli uomini di Amorim.

Maignan 6: sui due gol può poco, per il resto gestisce le insidie avversarie del primo tempo.

Gila 6,5: è uno dei pochi che si salva nel primo tempo, con interventi netti e precisi a fare da salvagente. Poi continua sui suoi passi nella ripresa.

De Winter 5: leggero in occasione del raddoppio della Lazio, in alcune scelte avrebbe potuto fare molto di più.

Pavlovic 6: solito apporto nella doppia fase, nei minuti finali attaccante aggiunto.

Chukwueze 5,5: punto fisso di Amorim, ma va a fase alterne. Dalle sue qualità ci si aspetta molto di più.

Modric 5,5: oggi più in sofferenza ed è una notizia, ma la Lazio nel primo tempo ha spinto e in pochi gli hanno dato una mano. (Dal 46′ Musah 6: porta energia e corsa, quello che chiede Amorim).

Rabiot 7: un primo tempo da 5, un secondo da 8. Cambia completamente quando gli interpreti intorno a lui portano in campo caratteristiche concrete e offensive. Sostanza e qualità.

Estupinian 3: colpevole sul primo gol, 45′ di blackout su tutte le uscite e scelte. (Dal 46′ Moreira 8: la sua entrata cambia completamente la gara. Al di là della doppietta – con dei gol uno più bello dell’altro – non è da sottovalutare il suo apporto in fase difensiva. Tutto campo, titolare fisso?)

Loftus-Cheek 4: un altro giocatore in fortissima difficoltà, mai in partita. Fuori dal gioco. (Dal 46′ Pulisic 6: torna in campo e si rivedono le sue qualità che a questo Milan e al reparto di attacco non potranno che fare bene).

Cisse 5,5: abbiamo grandi aspettative visto il suo rendimento iniziale, anche se oggi anche lui fa parte del club sofferenza. Ma c’è tutto il tempo per continuare a vederlo ad alti livelli. (Dal 77′ Hutchinson s.v.).

Ramos 5: pochi palloni a disposizioni e quello che gli arriva non riesce a gestirlo al meglio. Ha bisogno di un supporto più ravvicinato per poter svoltare. (Dall’85’ Camarda s.v).

Amorim 6: due Milan differenti, cambia la visione in base alle scelte fatte. Tanta fiducia a giocatori che purtroppo non hanno reso, indovina i cambi che da oggi potrebbero dargli delle indicazioni più concrete per il futuro.