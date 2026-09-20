Milan-Lecce 3-0, le pagelle dei rossoneri: Pulisic illumina, Rabiot e Moreira completano

A San Siro finisce 3-0 per il Milan sul Lecce. I rossoneri tornano ai 3 punti in campionato dopo i due pareggi contro Juventus e Lazio. Nel pre gara da segnalare i festeggiamenti per i 100 della Scala del Calcio (ieri, 19 settembre) e il ricordo per Sandro Mazzola. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6: le occasioni del Lecce dalla sua parte si contano sulle dita di una mano, ci sono state serate più difficili.

Gila 6: è sempre una sicurezza, con interventi precisi e mirati.

De Winter 6: quasi in ombra rispetto agli altri, ma il Lecce in attacco produce poco e lui mantiene bene la sua posizione.

Pavlovic 6,5: l’assist per Pulisic è un cioccolatino di pura bellezza, dà peso anche alla fase offensiva. Il gol (fuorigioco) sarebbe stata la giusta ciliegina sulla torta dell’ennesima prova da leader.

Chukwueze 5,5: alti e bassi, ma fatica a saltare l’uomo che dovrebbe essere una delle sue qualità. Pasticcia troppo, giudizio rimandato. (Dall’87’ Camarda: s.v.)

Rabiot 6,5: prestazione concreta, impreziosita da un gol di qualità. Partecipa alla doppia fase e mette il fisico quando serve in difesa.

Modric 6: ordinato e mai in difficoltà, i ritmi della partita gli permettono di pulire il centrocampo con grande tranquillità. Alla sua uscita San Siro lo acclama, come sempre. (Dal 76′ Musah s.v.)

Estupinian 5: troppo poco (e male) per potersi assicurare un posto fisso su quella fascia anche per il prossimo futuro. La concorrenza è tanta e San Siro ormai non gli perdona niente, sentire i fischi in occasione della sua sostituzione. (Dal 76′ Bartesaghi s.v.)

Pulisic 7: gol da attaccante puro e tanta qualità da vecchi tempi. Così, il Milan, si sarebbe assicurato un jolly non da poco per l’offensività cercata da Amorim. (Dal 69′ Loftus-Cheeck 6: entra nel momento in cui il Milan spinge sull’acceleratore e le sue caratteristiche diventano utili per la manovra offensiva).

Saelemaekers 7: fin qui ha trovato poco spazio e ne approfitta per mettersi in mostra: davanti è uno dei più propositivi, con il pregio di giocare in verticale e in velocità rendendosi spesso pericoloso. (Dal 69′ Moreira 6,5: alla prima occasione non perdona Falcone e segna il suo primo gol sotto la Sud, il terzo dall’inizio della stagione).

Ramos 6 assist per Rabiot, poi mette il fisico sull’azione che manda Moreira in gol. Contrasta con quanto prodotto verso la porta: più occasioni del solito da sfruttare, ma tanta incertezza e poca lucidità.

All. Amorim 6: i rossoneri tornano alla vittoria, 3 punti importanti in questo avvio di stagione. Da decifrare ancora alcune scelte iniziali (Estupinian) che, anche in questa occasione, non si rivelano positive.