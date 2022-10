Fiorentina-Lazio 0-4, le pagelle biancocelesti: ancora poker, prestazione sontuosa

Una prestazione sontuosa della Lazio di Sarri fa arrendere i padroni di casa della Fiorentina. Tanta qualità e grinta da parte di tutto l’undici laziale. Buone le prestazioni di Zaccagni e Provedel. Milinkovic-Savic e Vecino i migliori.

Questi i voti dei biancocelesti:

Provedel 7: nessuna sbavatura e interventi prodigiosi come quando, sul finale del primo tempo, risponde prontamente in tuffo ad un pericoloso colpo di testa di Martines Quarta. Nella ripresa gestisce bene situazioni meno pericolose rispetto al primo tempo;

Lazzari 6,5: oggi messo a dura prova dalla velocità degli avversari, reagisce con grinta e personalità vincendo sulla maggior parte dei contrasti;

Patric 6: molto attivo e lucido. Prestazione nella norma;

Romagnoli 6,5: dà solidità a tutto il reparto da vero leader;

Marusic 6,5: dalle sue parti soffre un po’ la velocità di Ikone, ma compensa con alcuni buoni anticipi su Bonaventura e con diverse diagonali. Nel secondo tempo subisce uno scontro di gioco ed esce per infortunio. Dal 73’ Hysay 5,5: non appare in ottime condizioni;

Milinkovic-Savic 7: non manca di mostrare le sue qualità tattiche anche questa sera. Col sesto assist stagionale offre a Zaccagni la palla gol del raddoppio. Sul finire serve di tacco ancora il pallone che permette ad Immobile di andare a segno;

M.Antonio 6: non la sua migliore gara, ma il sacrificio mostrato sopratutto in fase difensiva vale una piena suffucienza. Dal 62’ Luis Alberto 6,5: entra bene in partita e lo dimostra anche firmando il terzo gol;

Vecino 7: sblocca il risultato su angolo battuto da Zaccagni e sfiora anche la doppietta. Buoni inserimenti, velocità e personalità incorniciano una gara quasi perfetta. Bene anche in fase di copertura;

F.Anderson 6: dà più consistenza alla fase difensiva che a quella offensiva. Da lui ci si aspetta più propositività, ma il suo apporto resta tuttavia importante per la trama di gioco della Lazio;

Immobile 6,5: lavoro molto generoso il suo, come spesso accade. Sul finale suo l’assist per Luis Alberto per il terzo gol, nonchè il quarto gol del match sul perfetto assist di Milinkovic;

Zaccagni 7: la spizzata di testa con cui trasforma in gol un bel lancio di Milinkovic conferma il momento positivo dell’attaccante biancoceleste. Suo anche la battuta da calcio d’angolo per il gol di Vecino. Prestazione lodevole. Dal 78′ Cancellieri s.v..