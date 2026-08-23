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Frosinone-Juventus 0-1, le pagelle dei bianconeri: Bremer decisivo

Alessandro Davani , , , , ,

La Juventus conquista i primi 3 punti della stagione grazie alla rete di Gleison Bremer.

Spalletti di Football.ua da Wikipedia
Fonte immagine: Football.ua da Wikipedia

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Vicario 6: Impreciso nei lanci lunghi, più affidabile negli appoggi corti. Bravo tra i pali su Bracaglia e Fini, esce nel finale per infortunio. (Perin sv)

Kalulu 6,5: Presidia bene la fascia destra. Sbaglia qualche cross ma colpisce un palo e serve un ottimo pallone a Conceicao. Solido nel finale.

Bremer 7: Sfiora il gol di testa alla prima occasione e non perdona al secondo tentativo, firmando la rete del vantaggio su assist di Conceicao.

Kelly 6: Attento in difesa, sventa i pericoli nel finale dopo un avvio di ripresa con un grave errore. Si propone poco in avanti, sprecando un’occasione su assist di Yildiz.

Celik 6: Molto attivo in spinta, pur peccando di precisione nell’ultimo passaggio. Smarca bene Conceicao davanti alla porta. (Cambiaso 5,5)

Locatelli 6: Solita prestazione tattica e di equilibrio. Va un po’ in sofferenza nel finale con qualche disimpegno affrettato.

Douglas Luiz 6,5: Buona tecnica e movimenti utili in entrambe le fasi. Ci prova su punizione e da fuori ma spara alto, calando leggermente nel finale. (Koopmeiners 5,5)

Conceicao 6: Molto vivace a destra, serve l’assist per il gol di Bremer. Spreca però un’occasione d’oro a tu per tu con il portiere e manca di precisione in altre giocate. (Zhegrova 6,5)

McKennie 6,5: Prestazione di grande sostanza e quantità. Presente in ogni zona del campo, si conferma un elemento indispensabile.

Yildiz 6: Inizia contratto e nervoso, poi cresce e crea diverse occasioni. Troppo altruista nel servire Kelly, impegna severamente Palmisani con un gran destro. (Boga 6)

Kolo Muani 5: Partita di tanta corsa ma con poca concretezza. Sbaglia un gol fatto da pochi passi e nella ripresa fatica a trovare spazi per concludere.

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Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

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