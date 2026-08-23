Frosinone-Juventus 0-1, le pagelle dei bianconeri: Bremer decisivo
La Juventus conquista i primi 3 punti della stagione grazie alla rete di Gleison Bremer.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 6: Impreciso nei lanci lunghi, più affidabile negli appoggi corti. Bravo tra i pali su Bracaglia e Fini, esce nel finale per infortunio. (Perin sv)
Kalulu 6,5: Presidia bene la fascia destra. Sbaglia qualche cross ma colpisce un palo e serve un ottimo pallone a Conceicao. Solido nel finale.
Bremer 7: Sfiora il gol di testa alla prima occasione e non perdona al secondo tentativo, firmando la rete del vantaggio su assist di Conceicao.
Kelly 6: Attento in difesa, sventa i pericoli nel finale dopo un avvio di ripresa con un grave errore. Si propone poco in avanti, sprecando un’occasione su assist di Yildiz.
Celik 6: Molto attivo in spinta, pur peccando di precisione nell’ultimo passaggio. Smarca bene Conceicao davanti alla porta. (Cambiaso 5,5)
Locatelli 6: Solita prestazione tattica e di equilibrio. Va un po’ in sofferenza nel finale con qualche disimpegno affrettato.
Douglas Luiz 6,5: Buona tecnica e movimenti utili in entrambe le fasi. Ci prova su punizione e da fuori ma spara alto, calando leggermente nel finale. (Koopmeiners 5,5)
Conceicao 6: Molto vivace a destra, serve l’assist per il gol di Bremer. Spreca però un’occasione d’oro a tu per tu con il portiere e manca di precisione in altre giocate. (Zhegrova 6,5)
McKennie 6,5: Prestazione di grande sostanza e quantità. Presente in ogni zona del campo, si conferma un elemento indispensabile.
Yildiz 6: Inizia contratto e nervoso, poi cresce e crea diverse occasioni. Troppo altruista nel servire Kelly, impegna severamente Palmisani con un gran destro. (Boga 6)
Kolo Muani 5: Partita di tanta corsa ma con poca concretezza. Sbaglia un gol fatto da pochi passi e nella ripresa fatica a trovare spazi per concludere.