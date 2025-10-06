Juventus-Milan 0-0, le pagelle dei rossoneri: Maignan il migliore, Leao delude ancora
Juventus e Milan non sono andate oltre lo 0-0 nel match d’alta classifica andato in scena all’Allianz Stadium. Notevoli le occasioni sprecate soprattutto dal “Diavolo”. Ecco le pagelle dei rossoneri:
Maignan 7,5: decisivo su Gatti, si conferma un muro quando c’è da salvare il risultato in bilico. Il più brillante dei suoi.
Tomori 6,5: contiene a dovere Yldiz, senza perderlo mai di vista.
Gabbia 6,5: attento nel guidare il reparto, dimostra una precisione importante nelle varie letture.
Pavlovic 6,5: bene sia in difesa sia in avanti, dove riesce a sfornare un pallone pericoloso per la testa di Gimenez.
Saelemaekers 6: si arrabatta senza fornire però la solita sostanza.
Fofana 5,5: si sacrifica nell’arginare Yldiz fino al momento del cambio, dovuto anche al giallo (dal 63’ Loftus-Cheek 55: insufficiente. Nel finale trova anche l’opposizione di Kelly su una conclusione a botta sicura).
Modric 6.5: non gode di troppi spazi per alimentare la manovra, ma ha l’occasione di risolvere la partita servendo Leao che sciupa clamorosamente.
Rabiot 6: ordinaria amministrazione per l’ex bianconero, che però si propone poco in zona offensiva.
Bartesaghi 5.5: non ripete la buona prova vista con il Napoli e talvolta va in difficoltà di fronte a Conceiçao.
Gimenez 6,5: ci crede più di tutti e va anche vicino al goal, inoltre si procura il rigore sbagliato da Pulisic (dal 63’ Leao 4,5: conferma la sua discontinuità. La sua sarebbe una prestazione da dimenticare, che però rimarrà memorabile per le due occasioni praticamente divorate davanti al portiere).
Pulisic 4,5: soffre per tutta la gara e commette qualche errore di troppo, ma quando ha l’opportunità di riscattarsi dagli 11 metri calcia alto (dal 74’ Nkunku 5: quasi mai in partita nel poco minutaggio concessogli. Alla fine rischia con uno stop di petto in area di rigore in mezzo a tante maglie bianconere).