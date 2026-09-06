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Juventus-Milan 1-1, le pagelle dei bianconeri: Gatti la riacciuffa nel finale

Alessandro Davani , , , , ,

La Juventus impatta 1-1 con il Milan grazie al gol di Federico Gatti.

Foto di Concetta Stucchio

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Vicario 6: Incolpevole sul gol di Cissé, per il resto del match viene chiamato in causa raramente.

Kalulu 5,5: Giornata no sul piano tecnico, con troppi errori in fase d’impostazione. Concede troppo spazio a Cissé nell’azione del gol rossonero.

Bremer 7: Dominante e impeccabile. Annulla completamente Gonçalo Ramos e tiene in piedi la difesa nei momenti di massima sofferenza.

Lucumì 6,5: Qualche rischio di troppo con due appoggi errati in uscita, ma al fianco di Bremer offre comunque una prestazione solida e attenta.

Celik 6: Molto propositivo nel primo tempo con continue sovrapposizioni, gestisce con più prudenza la ripresa senza rischiare. (Gatti 7)

Douglas Luiz 6: È il punto di riferimento per la manovra: detta i tempi e gestisce molti palloni, pur senza velocizzare sempre il gioco. (Woltemade 6)

Locatelli 5,5: Ottimo primo tempo per quantità e recuperi, ma crolla nella ripresa concedendo troppi varchi centrali e facendosi saltare troppo facilmente sul gol.

Conceicao 6,5: Trascina l’attacco nella ripresa con strappi continui. Colpisce un palo clamoroso e crea diverse occasioni pur predicando spesso nel deserto. (Zhegrova sv)

Nico Gonzalez 6: Molto ispirato nel primo tempo dove varia su tutto il fronte e impegna Maignan. Nella ripresa cala nettamente e si fa ingabbiare dagli avversari. (Koopmeiners 6,5)

Alajbegovic 5,5: Partenza a gran ritmo sulla sinistra con cross velenosi e grande aiuto difensivo. Perde brillantezza con il passare dei minuti. (Boga 5)

Kolo Muani 4,5: Prestazione decisamente no. Mai pericoloso in area, sbaglia sponde elementari e perde il pallone che avvia l’azione del gol del Milan.

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Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

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