Serie A Update News 

La Cremonese vince ancora, al termine di una partita “double face”

Filippo Maggi ,

Sale a punteggio pieno la Cremonese, che batte con un 3-2 il Sassuolo, nell’ambito di una partita che ha visto meglio i ragazzi di Nicola nel primo tempo.

Pallone campionato Serie A - Fonte: Danilo Rossetti
Poi, dopo l’ingresso dell’ex Roma Volpato, classe ’03, e il cambio di sistema si é visto più il team di Grosso, che ha piantato le tende più spesso nella metà campo avversaria e mostrato, nel complesso, maggiore qualità di tipo tecnico. Decisivo, a conti fatti, un bel rigore di De Luca, freddo nel piazzare la palla alla sinistra di Murić, appena arrivato dall’Ipswich e dall’Inghilterra, portiere della Nazionale kosovara.

