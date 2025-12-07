Napoli-Juventus 2-1, le pagelle dei bianconeri: Yildiz non basta
La Juventus esce sconfitta per la nona volta consecutiva dal Maradona, a niente serve la rete di Yildiz.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Di Gregorio 6,5: Incolpevole sui gol; decisivo su Di Lorenzo e soprattutto su Hojlund. Tiene a galla la Juve.
Kalulu 6: Qualche rischio, ma nel complesso pulito. Poche sbavature.
Kelly 4,5: Si fa sorprendere da Hojlund su entrambi i gol. Prestazione insufficiente.
Koopmeiners 5: Si perde McTominay e poi Hojlund. Bene in impostazione, male in marcatura.
Cambiaso 6: Contribuisce all’1-1 e gestisce bene il possesso, ma spinge poco.
(Kostic 5,5)
McKennie 5,5: Ottimo assist per Yildiz, ma errore grave sul 2-1 con il colpo di testa che favorisce Hojlund.
Locatelli 5,5: Alterna buone riconquiste a tanta lentezza e imprecisione.
Thuram 6: Fisicità e strappi utili per uscire dalla pressione.
(Zhegrova sv)
Cabal 5: Soffre molto Neres e offre poco in avanti. Sostituito all’intervallo.
(David 5)
Conceicao 5,5: Qualche lampo ma non è decisivo.
(Miretti sv)
Yildiz 7: Parte male ma cresce. Segna da vero centravanti e dà vivacità. Senza di lui la Juve cala.
(Openda sv)