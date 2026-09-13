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Sassuolo-Juventus 3-2, le pagelle dei bianconeri: Zhegrova super ma la Juve cade

Alessandro Davani , , , , ,

La Juventus viene abbattuta dal Sassuolo ed incassa la prima sconfitta stagionale, inutile la doppietta di Edon Zhegrova.

Spalletti di Football.ua da Wikipedia
Fonte immagine: Football.ua da Wikipedia

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Vicario 6: Reattivo sulle uscite e nell’anticipare i lanci lunghi. Incolpevole sulle tre reti incassate.

Kalulu 5: Tiene fino all’azione del gol di Esposito, dove tiene in gioco l’avversario con una salita tardiva. Va poi in totale affanno.

Bremer 5: Dominante sulle palle alte, ma pesa l’anticipo sbagliato sul raddoppio del Sassuolo. Meno incisivo del solito in area avversaria.

Lucumì 5,5: Presenza sufficiente ma soffre le ripartenze veloci dei neroverdi. Sostituito all’intervallo. (Kelly 6)

Celik 5,5: Troppo timido nel spingere in avanti, mentre in fase difensiva l’esperienza non basta a evitargli qualche patema.

Douglas Luiz 5,5: Svolge il compitino con impegno ma senza rischiare mai la giocata incisiva o la verticalizzazione.

Koopmeiners 5: Sostituisce parzialmente Locatelli. Utile in un paio di recuperi, ma in avanti è quasi invisibile e pesa un grave errore a inizio gara. (Sarr 6)

Conceicao 6: Cerca costantemente l’uno contro uno e scodella due ottimi palloni in area che i compagni non sfruttano. (Woltemade 5)

Nico Gonzalez 5,5: Avvio sfortunato con una traversa, poi perde lucidità con il pallone tra i piedi e perde di pericolosità. (Zhegrova 7)

Alajbegovic 6: Mostra sprazzi di grande talento nel chiedere sempre palla e puntare l’uomo, pur mancando nella stoccata finale. (Oboavwoduo sv)

Kolo Muani 5: Belli i movimenti fuori dall’area, ma da prima punta manca totalmente di presenza e cattiveria nei metri decisivi.

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Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

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