Sassuolo-Juventus 3-2, le pagelle dei bianconeri: Zhegrova super ma la Juve cade
La Juventus viene abbattuta dal Sassuolo ed incassa la prima sconfitta stagionale, inutile la doppietta di Edon Zhegrova.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 6: Reattivo sulle uscite e nell’anticipare i lanci lunghi. Incolpevole sulle tre reti incassate.
Kalulu 5: Tiene fino all’azione del gol di Esposito, dove tiene in gioco l’avversario con una salita tardiva. Va poi in totale affanno.
Bremer 5: Dominante sulle palle alte, ma pesa l’anticipo sbagliato sul raddoppio del Sassuolo. Meno incisivo del solito in area avversaria.
Lucumì 5,5: Presenza sufficiente ma soffre le ripartenze veloci dei neroverdi. Sostituito all’intervallo. (Kelly 6)
Celik 5,5: Troppo timido nel spingere in avanti, mentre in fase difensiva l’esperienza non basta a evitargli qualche patema.
Douglas Luiz 5,5: Svolge il compitino con impegno ma senza rischiare mai la giocata incisiva o la verticalizzazione.
Koopmeiners 5: Sostituisce parzialmente Locatelli. Utile in un paio di recuperi, ma in avanti è quasi invisibile e pesa un grave errore a inizio gara. (Sarr 6)
Conceicao 6: Cerca costantemente l’uno contro uno e scodella due ottimi palloni in area che i compagni non sfruttano. (Woltemade 5)
Nico Gonzalez 5,5: Avvio sfortunato con una traversa, poi perde lucidità con il pallone tra i piedi e perde di pericolosità. (Zhegrova 7)
Alajbegovic 6: Mostra sprazzi di grande talento nel chiedere sempre palla e puntare l’uomo, pur mancando nella stoccata finale. (Oboavwoduo sv)
Kolo Muani 5: Belli i movimenti fuori dall’area, ma da prima punta manca totalmente di presenza e cattiveria nei metri decisivi.