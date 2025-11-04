Roma Serie A Update News 

Soccermagazine, Emanuele Celeste a Centro Suono Sport: “Forse Gasperini avrebbe variato comunque l’attacco”

Redazione , , , , , , ,

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato a Centro Suono Sport durante la trasmissione “Diario da bordocampo” condotta da Paolo Paolucci.

Emanuele Celeste a Centro Suono Sport
Emanuele Celeste a Centro Suono Sport

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato del derby di Roma nel corso del programma “Diario da bordocampo” dell’emittente Centro Suono Sport. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

L’attacco della Roma

“A Gasperini piace cambiare, si annoia dopo un po’ a fare sempre le stesse cose. Quindi probabilmente queste decisioni sulle variazioni dell’assetto della Roma le avrebbe prese a prescindere ad un certo punto. Magari non così presto, ma nel corso della stagione ci avrebbe comunque fatto vedere un’idea diversa, anche se Dybala fosse stato sempre disponibile e anche se la Roma avesse preso un altro centravanti e fosse partito Dovbyk in estate. Di certo non è un punto a sfavore, anzi va a merito del mister“.

Il video con l’intervento completo:

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi. Cookie policy