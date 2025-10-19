Juventus Serie A Update News 

Como-Juventus 2-0, le pagelle dei bianconeri: crollo totale

Alessandro Davani , , ,

La Juventus sbatte contro il Como ed esce sconfitta 2-0.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 6,5: Incolpevole sui gol di Kempf e Paz, è decisivo con un paio di interventi che evitano un passivo più pesante.

Kalulu 5: Si perde l’uomo dopo pochi minuti e mette subito la partita in salita per i bianconeri.

Rugani 5,5: Ha responsabilità sul gol dei lariani, ma per il resto gestisce Morata senza troppi problemi. (Kostic sv)

Kelly 6: Non risente della severa ammonizione iniziale e risulta il più solido della retroguardia juventina.

Cambiaso 5: Prestazione timida, si fa superare nettamente da Nico Paz nell’azione del 2-0. (Joao Mario sv)

Koopmeiners 5,5: Da mezz’ala prova a rendersi pericoloso con tiri e punizioni, ma manca di precisione e incisività. (McKennie sv)

Locatelli 6: Regia poco brillante ma efficace in fase di interdizione, dove recupera diversi palloni. (Vlahovic sv)

Thuram 6: Porta imprevedibilità palla al piede, ma pesa l’occasione sprecata nel primo tempo.

Conceiçao 5,5: Lotta e conquista falli utili a far respirare la squadra, ma offre poco in fase offensiva.

Yildiz 6: Si accende con un paio di buone iniziative nel primo tempo, poi cala vistosamente nella ripresa.

David 5: Si impegna ma incide poco in area; il gol annullato per fuorigioco è l’unico lampo della sua gara.

