Como-Juventus 2-0, le pagelle dei bianconeri: crollo totale
La Juventus sbatte contro il Como ed esce sconfitta 2-0.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Di Gregorio 6,5: Incolpevole sui gol di Kempf e Paz, è decisivo con un paio di interventi che evitano un passivo più pesante.
Kalulu 5: Si perde l’uomo dopo pochi minuti e mette subito la partita in salita per i bianconeri.
Rugani 5,5: Ha responsabilità sul gol dei lariani, ma per il resto gestisce Morata senza troppi problemi. (Kostic sv)
Kelly 6: Non risente della severa ammonizione iniziale e risulta il più solido della retroguardia juventina.
Cambiaso 5: Prestazione timida, si fa superare nettamente da Nico Paz nell’azione del 2-0. (Joao Mario sv)
Koopmeiners 5,5: Da mezz’ala prova a rendersi pericoloso con tiri e punizioni, ma manca di precisione e incisività. (McKennie sv)
Locatelli 6: Regia poco brillante ma efficace in fase di interdizione, dove recupera diversi palloni. (Vlahovic sv)
Thuram 6: Porta imprevedibilità palla al piede, ma pesa l’occasione sprecata nel primo tempo.
Conceiçao 5,5: Lotta e conquista falli utili a far respirare la squadra, ma offre poco in fase offensiva.
Yildiz 6: Si accende con un paio di buone iniziative nel primo tempo, poi cala vistosamente nella ripresa.
David 5: Si impegna ma incide poco in area; il gol annullato per fuorigioco è l’unico lampo della sua gara.