Grecia-Italia 0-1, le pagelle degli Azzurri: Pio Esposito decisivo
L’Italia di Silvio Baldini ben figura e vince anche contro la Grecia grazie al gol del solito Pio Esposito.
Ecco le pagelle degli Azzurri:
Donnarumma 6: Serata piuttosto tranquilla per il capitano azzurro, chiamato in causa concretamente soltanto nel finale sulla conclusione ravvicinata di Pavlidis. Fortunato in occasione del palo colpito da Zafeidis nei minuti conclusivi.
Ahanor 6: Pur agendo sulla fascia destra, garantisce buona spinta offensiva e attenzione nelle chiusure difensive. (Mane 6)
Comuzzo 6: Controlla con efficacia Douvikas, concedendogli pochissime opportunità per rendersi pericoloso. Esce per un problema fisico nelle prime fasi della ripresa. (Reggiani 5)
Chiarodia 6: Mostra una buona intesa con il compagno di reparto, distinguendosi per interventi puntuali e per una costante aggressività in fase di pressione.
Bartesaghi 6: Si propone spesso in avanti sfruttando la qualità del piede sinistro. Nel finale dà il proprio contributo difensivo quando la squadra è costretta a resistere in inferiorità numerica.
Pisilli 6: Garantisce corsa e presenza in entrambe le fasi, supportando la manovra offensiva senza trascurare il lavoro di recupero e filtro a centrocampo.
Lipani 6: Dirige il gioco con sicurezza, alternando verticalizzazioni e gestione del possesso quando la situazione richiede maggiore controllo. (Dagasso S.V.)
Ndour 6,5: Prosegue il suo ottimo momento di forma offrendo una prova ricca di intensità. Combina inserimenti, presenza fisica e continuità per tutta la gara.
Koleosho 7: Crea enormi difficoltà alla retroguardia greca grazie alla sua superiorità nell’uno contro uno. Va vicino anche al gol personale, fermato soltanto dalla traversa. (Faticanti S.V.)
Esposito 7: Conferma il suo eccellente impatto in maglia azzurra. Ancora una volta si fa trovare pronto davanti alla porta, dimostrando freddezza e istinto realizzativo. (Camarda S.V.)
Ekhator 6,5: Tra le novità dell’undici iniziale, entra subito nel vivo del gioco con iniziativa e dinamismo. Determinante anche nell’azione che porta alla rete di Esposito. (Fini S.V.) (Favasuli 6,5)