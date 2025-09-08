Israele-Italia 4-5, le pagelle degli Azzurri: Tonali salva tutto
Una brutta Italia riacciuffa la vittoria nel finale.
Ecco le pagelle degli Azzurri:
Donnarumma 6: Qualche rischio, prende quattro gol ma tutti imprendibili. Comunque attento in altre situazioni.
Di Lorenzo 5,5: Non commette errori gravi, ma si perde Jehezkel nel 4-4 finale.
Mancini 5: Inizio pieno di sbavature, poi si assesta ma resta insicuro.
Bastoni 5: Alterna buoni interventi a difficoltà evidenti, rovina tutto con l’autorete.
Dimarco 6: Più spinta che copertura, meglio nella ripresa. (Cambiaso s.v.)
Barella 5,5: Malino, rischia con un retropassaggio e incide poco; cresce un po’ dopo l’intervallo. (Frattesi 7)
Locatelli 5,5: Autogol e tante difficoltà, si riscatta parzialmente con traversa e salvataggio.
Tonali 7: Parte male ma si prende il centrocampo: sfiora il gol, partecipa al poker e firma la rete decisiva.
Politano 6,5: Spento a lungo, si perde Solomon sul 2-1, ma rimedia con il gol che ribalta la partita. (Orsolini 5,5)
Retegui 7: Non segna, ma lavoro sporco e prezioso per i compagni. (Maldini s.v.)
Kean 7,5: Trascinatore assoluto: lotta, non molla e realizza una doppietta pesantissima (Raspadori 7)