Nazionali Update News 

Israele-Italia 4-5, le pagelle degli Azzurri: Tonali salva tutto

Alessandro Davani , , ,

Una brutta Italia riacciuffa la vittoria nel finale.

italia
(Il tricolore dell’Italia in campo – Foto: Salvatore Suriano)

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: Qualche rischio, prende quattro gol ma tutti imprendibili. Comunque attento in altre situazioni.

Di Lorenzo 5,5: Non commette errori gravi, ma si perde Jehezkel nel 4-4 finale.

Mancini 5: Inizio pieno di sbavature, poi si assesta ma resta insicuro.

Bastoni 5: Alterna buoni interventi a difficoltà evidenti, rovina tutto con l’autorete.

Dimarco 6: Più spinta che copertura, meglio nella ripresa. (Cambiaso s.v.)

Barella 5,5: Malino, rischia con un retropassaggio e incide poco; cresce un po’ dopo l’intervallo. (Frattesi 7)

Locatelli 5,5: Autogol e tante difficoltà, si riscatta parzialmente con traversa e salvataggio.

Tonali 7: Parte male ma si prende il centrocampo: sfiora il gol, partecipa al poker e firma la rete decisiva.

Politano 6,5: Spento a lungo, si perde Solomon sul 2-1, ma rimedia con il gol che ribalta la partita. (Orsolini 5,5)

Retegui 7: Non segna, ma lavoro sporco e prezioso per i compagni. (Maldini s.v.)

Kean 7,5: Trascinatore assoluto: lotta, non molla e realizza una doppietta pesantissima (Raspadori 7)

Avatar

Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi. Cookie policy