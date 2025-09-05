Nazionali Update News 

Italia-Estonia 5-0, le pagelle degli Azzurri: super Retegui

L’Italia vince e convince contro l’Estonia alla prima di Rino Gattuso come CT.

Gattuso - Fonte immagine: Ludovic Péron, Wikipedia
In rete Kean, Retegui, Raspadori e Bastoni, ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6,5: chiamato poco in causa ma si fa trovare pronto quando necessario.

Di Lorenzo 6: partita senza grosse difficoltà, non si vede tanto in fase offensiva.

Bastoni 6,5: buona partita difensiva e nel finale trova anche il gol del definitivo 5-0.

Calafiori 6: bene in impostazione, non si spinge tanto in avanti.

Dimarco 6,5: le prime occasioni capitano sui suoi piedi, è sempre al centro dell’azione. (Cambiaso 6,5)

Politano 6,5: tantissimi palloni passano dai suoi piedi e si sacrifica tanto anche in fase difensiva. (Orsolini 6)

Barella 6: partita tranquilla, si vede poco.

Tonali 6: come il suo compagno di reparto si limita al compitino. (Locatelli 6)

Zaccagni 6,5: buona partita, forse in questo nuovo ciclo riuscirà ad avere più spazio. (Raspadori 7)

Kean 7: grandissima partita, pressa forte su ogni pallone e trova il gol che sblocca la partita. (Esposito s.v.)

Retegui 7,5: prestazione enorme da parte sua, crea occasioni da gol importanti e le crea anche per i compagni. Torna a casa con una meritata doppietta.

Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

