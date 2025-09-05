Italia-Estonia 5-0, le pagelle degli Azzurri: super Retegui
L’Italia vince e convince contro l’Estonia alla prima di Rino Gattuso come CT.
In rete Kean, Retegui, Raspadori e Bastoni, ecco le pagelle degli Azzurri:
Donnarumma 6,5: chiamato poco in causa ma si fa trovare pronto quando necessario.
Di Lorenzo 6: partita senza grosse difficoltà, non si vede tanto in fase offensiva.
Bastoni 6,5: buona partita difensiva e nel finale trova anche il gol del definitivo 5-0.
Calafiori 6: bene in impostazione, non si spinge tanto in avanti.
Dimarco 6,5: le prime occasioni capitano sui suoi piedi, è sempre al centro dell’azione. (Cambiaso 6,5)
Politano 6,5: tantissimi palloni passano dai suoi piedi e si sacrifica tanto anche in fase difensiva. (Orsolini 6)
Barella 6: partita tranquilla, si vede poco.
Tonali 6: come il suo compagno di reparto si limita al compitino. (Locatelli 6)
Zaccagni 6,5: buona partita, forse in questo nuovo ciclo riuscirà ad avere più spazio. (Raspadori 7)
Kean 7: grandissima partita, pressa forte su ogni pallone e trova il gol che sblocca la partita. (Esposito s.v.)
Retegui 7,5: prestazione enorme da parte sua, crea occasioni da gol importanti e le crea anche per i compagni. Torna a casa con una meritata doppietta.