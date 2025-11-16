Italia-Norvegia 1-4, le pagelle degli Azzurri: notte amara per la Nazionale
Pesante sconfitta a San Siro: buon avvio, poi il crollo nella ripresa.
Ecco le pagelle degli Azzurri:
Donnarumma 5,5: Incassa quattro gol senza reali responsabilità. Serata difficile.
Di Lorenzo 5,5: Bene in avvio, poi soffre e non si vede nei momenti più complicati.
Mancini 5,5: Chiude bene su Haaland nel primo tempo, poi va in difficoltà come tutti.
Bastoni 5,5: Preciso in impostazione e solido dietro, ma cala vistosamente nella ripresa. (Ricci sv)
Politano 6: Pericoloso quando punta l’uomo ma finisce presto le energie.
Barella 6: Dà ritmo e qualità, ma diventa troppo nervoso nella seconda parte. (Buongiorno sv)
Locatelli 6: Ottima prima frazione per intensità e idee. Meno brillante nel secondo tempo. (Zaccagni sv)
Frattesi 5: Si inserisce spesso ma conclude poco. Impegno sì, incisività no. (Cristante 5)
Dimarco 5,5: Costante fonte di spinta e cross pericolosi, poi cala come tutti i suoi compagni. Male in marcatura sul primo gol di Haaland.
Retegui 5: Generoso nel pressing, ma ben controllato. Non trova spazio per far male.
Esposito 6: Segna alla prima occasione e sfiora il bis. Buon impatto, poi cala. (Scamacca sv)