Italia-Norvegia 1-4, le pagelle degli Azzurri: notte amara per la Nazionale

Alessandro Davani , , , ,

Pesante sconfitta a San Siro: buon avvio, poi il crollo nella ripresa.

(Il tricolore dell’Italia in campo – Foto: Salvatore Suriano)

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 5,5: Incassa quattro gol senza reali responsabilità. Serata difficile.

Di Lorenzo 5,5: Bene in avvio, poi soffre e non si vede nei momenti più complicati.

Mancini 5,5: Chiude bene su Haaland nel primo tempo, poi va in difficoltà come tutti.

Bastoni 5,5: Preciso in impostazione e solido dietro, ma cala vistosamente nella ripresa. (Ricci sv)

Politano 6: Pericoloso quando punta l’uomo ma finisce presto le energie.

Barella 6: Dà ritmo e qualità, ma diventa troppo nervoso nella seconda parte. (Buongiorno sv)

Locatelli 6: Ottima prima frazione per intensità e idee. Meno brillante nel secondo tempo. (Zaccagni sv)

Frattesi 5: Si inserisce spesso ma conclude poco. Impegno sì, incisività no. (Cristante 5)

Dimarco 5,5: Costante fonte di spinta e cross pericolosi, poi cala come tutti i suoi compagni. Male in marcatura sul primo gol di Haaland.

Retegui 5: Generoso nel pressing, ma ben controllato. Non trova spazio per far male.

Esposito 6: Segna alla prima occasione e sfiora il bis. Buon impatto, poi cala. (Scamacca sv)

