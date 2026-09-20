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Juventus-Atalanta 2-0, le pagelle dei bianconeri: Conceiçao-Bremer per ripartire

Alessandro Davani , , , , , , ,

Una bella Juventus batte meritatamente l’Atalanta 2-0 grazie alle reti di Francisco Conceiçao e Gleison Bremer.

Foto di Concetta Stucchio

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Vicario 6,5: Reattivo e decisivo nell’unica vera occasione concessa, allungandosi sul diagonale insidioso di Rowe.

Kalulu 6,5: Soffre inizialmente la velocità di Rowe, ma prende progressivamente le contromisure e riesce a limitarlo.

Bremer 7,5: Dominante in ogni duello aereo ed a terra, annulla Krstovic e firma anche il suo secondo gol stagionale.

Lucumì 6,5: Prestazione solida, attenta e di grande leadership. Insuperabile in marcatura sulla sua zona di competenza.

Celik 7: Padrone della fascia sinistra e perfetto in entrambe le fasi. Serve l’assist decisivo che stappa il match per Conceicao.

McKennie 6,5: Giocatore polivalente e fondamentale per equilibrio e mentalità. Schierato da mediano, garantisce qualità e sostanza. (Woltemade sv)

Douglas Luiz 6,5: In costante crescita: gioca con maggior verticalità e meno leziosità, guidando il centrocampo con personalità.

Conceicao 7: Trovato finalmente il gol con una zampata rapida, si conferma l’ispiratore principale delle trame d’attacco. (Zhegrova 6,5)

Nico Gonzalez 6,5: Meno lucido sotto porta dove spreca un paio di occasioni, ma garantisce il consueto lavoro di sacrificio a tutto campo. (Koopmeiners 6)

Alajbegovic 5,5: Primo tempo opaco in cui fatica a incidere e a trovare spunti interessanti, sostituito all’intervallo. (Sarr 6,5)

Kolo Muani 7: Lavoro enorme per la squadra tra sponde, movimento e sacrifici. Applaudito dallo Stadium anche per un salvataggio sulla linea. (Kelly sv)

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Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

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