Champions League Juventus Update News 

Juventus-Borussia Dortmund 4-4, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic trascinatore

Alessandro Davani , , , ,

La Juventus riacciuffa nel recupero la partita, per la squadra di casa in gol Yildiz, Vlahovic (doppietta) e Kelly.

Foto: Dariuzzdigambassi

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 4: Insicuro, errori decisivi. Peggiore in campo sicuramente.

Kalulu 6: Alterna buone chiusure a errori grossolani, ha però il merito di salvarsi con l’assist a Vlahovic.

Bremer 5,5: Ottimo su Guirassy all’inizio, poi cede anche lui col passare dei minuti e si nota una condizione fisica non ottimale soprattutto negli scatti.

Kelly 6,5: Qualche sbavatura dio troppo, ma il goal finale pesa tantissimo in ottica classifica finale.

McKennie 5,5: Ordinato ma praticamente invisibile, la sua prestazione non è sufficiente. (Joao Mario 6)

Koopmeiners 4,5: Parte non malissimo ma poi come al solito appare impreciso e nervoso, fischiato dal pubblico come ormai d’abitudine. (Locatelli 5)

Thuram 5: Sfiora il gol ad inizio partita, corre tanto ma spreca e perde palloni pesanti. Ingenuo sul goal di Couto.

Cambiaso 5,5: Ci mette sempre tanta voglia, ma non incide.

Openda 5,5: Nel ruolo di prima punta trova pochi spazi, effettua qualche bella giocata ma troppo poco per essere sufficiente. (Adzic 6)

Yildiz 8: Goal alla Del Piero contro il Borussia 30 anni fa, talento puro e la Juve anche questa sera si è dimostrata troppo dipendente dalle sue giocate. (Zhegrova 6,5)

David 5: Corre tanto ma non incide nella partita, la posizione di esterno sulla trequarti non gli si addice per niente. (Vlahovic 8,5)

Avatar

Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi. Cookie policy