Juventus-Borussia Dortmund 4-4, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic trascinatore
La Juventus riacciuffa nel recupero la partita, per la squadra di casa in gol Yildiz, Vlahovic (doppietta) e Kelly.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Di Gregorio 4: Insicuro, errori decisivi. Peggiore in campo sicuramente.
Kalulu 6: Alterna buone chiusure a errori grossolani, ha però il merito di salvarsi con l’assist a Vlahovic.
Bremer 5,5: Ottimo su Guirassy all’inizio, poi cede anche lui col passare dei minuti e si nota una condizione fisica non ottimale soprattutto negli scatti.
Kelly 6,5: Qualche sbavatura dio troppo, ma il goal finale pesa tantissimo in ottica classifica finale.
McKennie 5,5: Ordinato ma praticamente invisibile, la sua prestazione non è sufficiente. (Joao Mario 6)
Koopmeiners 4,5: Parte non malissimo ma poi come al solito appare impreciso e nervoso, fischiato dal pubblico come ormai d’abitudine. (Locatelli 5)
Thuram 5: Sfiora il gol ad inizio partita, corre tanto ma spreca e perde palloni pesanti. Ingenuo sul goal di Couto.
Cambiaso 5,5: Ci mette sempre tanta voglia, ma non incide.
Openda 5,5: Nel ruolo di prima punta trova pochi spazi, effettua qualche bella giocata ma troppo poco per essere sufficiente. (Adzic 6)
Yildiz 8: Goal alla Del Piero contro il Borussia 30 anni fa, talento puro e la Juve anche questa sera si è dimostrata troppo dipendente dalle sue giocate. (Zhegrova 6,5)
David 5: Corre tanto ma non incide nella partita, la posizione di esterno sulla trequarti non gli si addice per niente. (Vlahovic 8,5)