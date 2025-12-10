Juventus-Pafos 2-0, le pagelle dei bianconeri: McKennie decisivo
La Juventus soffre ma esce vittoriosa contro il Pafos grazie alle reti di Weston McKennie e Jonathan David.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Di Gregorio 6,5: Bravo su Cambiaso (quasi autogol) e su Dragomir. Sempre attento quando chiamato in causa.
Kalulu 6: Più esterno offensivo che centrale. Contribuisce poco in avanti ma evita problemi dietro.
Kelly 5,5: Concede troppo ad Anderson. Più incisivo nell’area avversaria, dove serve un assist e spreca un’altra occasione.
Koopmeiners 5,5: Sbaglia un gol facile e in difesa lascia a desiderare. Meglio quando torna in mezzo, ma senza incidere.
McKennie 6,5: Interpreta bene il doppio ruolo di esterno e mezzala. Nel 4-2-3-1 continua ad accentrarsi e segna il gol del vantaggio.
Locatelli 5,5: Si propone sempre ma non illumina il gioco. Male anche in copertura. (Openda 6)
Miretti 5: Titolare per aumentare la qualità, sbaglia troppi passaggi. (Thuram s.v.)
Cambiaso 6: Si muove molto e trova un ottimo assist per McKennie.
Zhegrova 5,5: Volenteroso ma limita la resa. (Conceição 6,5)
Yildiz 7: Illumina la manovra, sfiora il gol e serve un assist splendido per il 2-0. (Cabal s.v.)
David 6: Sbaglia un’occasione semplice ma poi si riscatta segnando su assist di Yildiz. (Adzic s.v.)