Juventus-Torino 0-0, le pagelle dei bianconeri: super Di Gregorio

La Juventus non riesce a superare il Torino nel derby della Mole.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 7: Decisivo nel finale, para il tiro di Adams con un riflesso d’istinto che salva il punto e il clean sheet.

Kalulu 6,5: Attento e preciso nei duelli, spinge con convinzione e mette buoni cross; cala un po’ nella ripresa.

Rugani 6: Ordinato ma lento nella costruzione, agevola la chiusura del blocco granata. (Gatti 6)

Koopmeiners 6,5: Solido dietro e lucido nell’impostazione, dà equilibrio e qualità.

McKennie 5,5: Spreca una grande chance e incide poco da esterno.

Locatelli 6: Gara ordinata, senza acuti né errori. (Adzic s.v.)

Thuram 5,5: Scelte imprecise e poca lucidità; serve ritrovare brillantezza.

Cambiaso 5,5: Poco incisivo, impreciso negli ultimi metri.

Conceicao 6: Frizzante nel primo tempo, si spegne nella ripresa dopo un buon avvio. (Zhegrova 6)

Yildiz 5,5: Si accende tardi, qualche spunto ma troppo discontinuo. (Openda)

Vlahovic 5,5: Partecipa al gioco ma non crea pericoli veri. (David 5,5)

