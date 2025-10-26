Juventus Serie A Update News 

Lazio-Juventus 1-0, le pagelle dei bianconeri: tanta confusione per Tudor

Prestazione opaca e disordinata della Juventus, che paga una deviazione sfortunata e poca lucidità sotto porta.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: Sfortunato sulla deviazione di Gatti che lo inganna sul gol di Basic, per il resto poco impegnato.

Kalulu 6: In una difesa confusa si arrangia con sostanza, salvando situazioni pericolose nel finale.

Gatti 6: Beffato dalla deviazione decisiva, ma difende con ordine e prova a impostare da dietro.

Kelly 6: Spinge più di Cambiaso e costruisce buone azioni sulla sinistra, sfiorando l’assist per Vlahovic.

Conceicao 6,5: Prova di maturità su tutta la fascia, efficace davanti e utile anche in copertura. Netto il rigore non concesso su di lui.

Koopmeiners 5,5: Buon primo tempo con qualche lampo di regia, poi cala vistosamente e perde influenza.
Dal 65′ Thuram 6

Locatelli 5: Solido all’inizio nei contrasti, ma nella ripresa perde ritmo e lucidità, affondando con la squadra.

McKennie 5: Nervoso e impreciso, rischia l’espulsione e rallenta spesso la manovra.
Dal 78′ Openda 6

Cambiaso 5: Troppi palloni persi e poca attenzione difensiva, male anche in fase di rifinitura.
Dal 46′ Yildiz 5,5

David 4: Errore grave sul gol di Basic e prestazione negativa in tutto: lento, isolato, dannoso.
Dal 65′ Kostic 5,5

Vlahovic 5: Dialoga meglio di David ma spreca troppo, poco reattivo in area e mai davvero pericoloso.

