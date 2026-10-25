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Lecce-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: si decide tutto nel primo tempo

Alessandro Davani , , , , ,

La Juventus batte il Lecce 2-0 grazie ad un ottimo primo tempo con le reti di Weston McKennie e Douglas Luiz.

Stadio Via del Mare di Lecce di RicciSpeziari, Wikipedia
tadio Via del Mare di Lecce – Fonte: RicciSpeziari, Wikipedia

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Vicario 6: Rischia subito la frittata con un rinvio addosso a N’Dri, poi gestisce l’ordinaria amministrazione con due interventi semplici.

Gatti 7: Decisivo in entrambe le aree: serve l’assist per il gol di Douglas Luiz e sventa un pericolo con una chiusura provvidenziale in scivolata.

Bremer 6: Partita tranquilla in cui controlla senza patemi le rare incursioni avversarie.

Lucumì 6,5: Perno della costruzione dal basso, si conferma sempre più come la colonna portante della retroguardia.

Kalulu 6,5: Dopo un avvio incerto nelle scelte, cresce alla distanza trovando i tempi e gli spazi giusti sulla fascia.

Douglas Luiz 7,5: Finalmente straripante: sblocca il match con un tocco morbido per McKennie e raddoppia con un gran destro dal limite. (Sarr sv)

Koopmeiners 6: Gara diligente in cui svolge il compitino, senza grandi acuti e con un solo tiro ribattuto.

Cambiaso 5,5: Troppi cross imprecisi che spingono la squadra a puntare poco sulla sua corsia. (Cabal 6)

McKennie 7: Spezza il digiuno realizzativo con la zampata che sblocca il risultato, confermandosi totalmente ritrovato. (Alajbegovic sv)

Woltemade 6: Generoso nel lottare su ogni pallone, ma non decolla l’intesa con Kolo Muani e si divora un’occasione calciando alto.

Kolo Muani 5: Posizionato più largo del solito, appare inoffensivo e spreca una buona chance con un diagonale impreciso. (Boga 5,5)

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Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

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