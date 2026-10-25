Lecce-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: si decide tutto nel primo tempo
La Juventus batte il Lecce 2-0 grazie ad un ottimo primo tempo con le reti di Weston McKennie e Douglas Luiz.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 6: Rischia subito la frittata con un rinvio addosso a N’Dri, poi gestisce l’ordinaria amministrazione con due interventi semplici.
Gatti 7: Decisivo in entrambe le aree: serve l’assist per il gol di Douglas Luiz e sventa un pericolo con una chiusura provvidenziale in scivolata.
Bremer 6: Partita tranquilla in cui controlla senza patemi le rare incursioni avversarie.
Lucumì 6,5: Perno della costruzione dal basso, si conferma sempre più come la colonna portante della retroguardia.
Kalulu 6,5: Dopo un avvio incerto nelle scelte, cresce alla distanza trovando i tempi e gli spazi giusti sulla fascia.
Douglas Luiz 7,5: Finalmente straripante: sblocca il match con un tocco morbido per McKennie e raddoppia con un gran destro dal limite. (Sarr sv)
Koopmeiners 6: Gara diligente in cui svolge il compitino, senza grandi acuti e con un solo tiro ribattuto.
Cambiaso 5,5: Troppi cross imprecisi che spingono la squadra a puntare poco sulla sua corsia. (Cabal 6)
McKennie 7: Spezza il digiuno realizzativo con la zampata che sblocca il risultato, confermandosi totalmente ritrovato. (Alajbegovic sv)
Woltemade 6: Generoso nel lottare su ogni pallone, ma non decolla l’intesa con Kolo Muani e si divora un’occasione calciando alto.
Kolo Muani 5: Posizionato più largo del solito, appare inoffensivo e spreca una buona chance con un diagonale impreciso. (Boga 5,5)