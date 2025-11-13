Moldova-Italia 0-2, le pagelle degli Azzurri: Mancini evita la figuraccia
L’Italia fatica contro la Moldova ma nei minuti finali trova due gol.
Ecco le pagelle degli Azzurri:
Vicario 6: Serata di totale controllo, sempre sicuro nelle uscite e pulito nelle letture, anche quando la Moldavia prova qualche fiammata.
Bellanova 6: Spinge con costanza e dà ampiezza, ma negli ultimi metri manca precisione e non riesce mai a trovare la giocata realmente incisiva.
Mancini 7: Difende con autorità, legge tutto in anticipo e poi si prende anche la scena segnando il gol che salva la Nazionale da una figura imbarazzante.
Buongiorno 6: Rientra con solidità, non sbaglia praticamente nulla e dà l’impressione di essere sempre in controllo contro avversari modesti.
Cambiaso 6: Ordinato e disciplinato, fa il suo senza sbavature ma anche senza quel guizzo che ci si aspetta da lui. (Dimarco 6,5)
Orsolini 5,5: Si propone tanto e prova a creare superiorità, ma l’imprecisione lo tradisce spesso e finisce per perdere lucidità nelle scelte. (Politano 6,5)
Tonali 6: Lavora bene tra le due fasi, si muove con equilibrio e dà continuità alla manovra senza prendersi rischi inutili.
Cristante 6: Presente, utile e battagliero; alterna buoni interventi a qualche tocco sbagliato, ma resta un riferimento centrale.
Zaccagni 5,5: Non riesce quasi mai a incidere, poco brillante nell’uno contro uno e spesso fuori dal ritmo della partita. (Frattesi 6)
Scamacca 5,5: Aveva l’occasione per convincere, ma è poco cattivo sotto porta e non lascia il segno né in area né nel gioco.
Raspadori 6: Parte con buone combinazioni e movimenti intelligenti, ma nella ripresa si perde e non trova più le giuste linee di passaggio. (Esposito 7)