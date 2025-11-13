Nazionali Update News 

Moldova-Italia 0-2, le pagelle degli Azzurri: Mancini evita la figuraccia

Alessandro Davani , , ,

L’Italia fatica contro la Moldova ma nei minuti finali trova due gol.

Gattuso - Fonte immagine: Ludovic Péron, Wikipedia
Gattuso – Fonte immagine: Ludovic Péron, Wikipedia

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Vicario 6: Serata di totale controllo, sempre sicuro nelle uscite e pulito nelle letture, anche quando la Moldavia prova qualche fiammata.

Bellanova 6: Spinge con costanza e dà ampiezza, ma negli ultimi metri manca precisione e non riesce mai a trovare la giocata realmente incisiva.

Mancini 7: Difende con autorità, legge tutto in anticipo e poi si prende anche la scena segnando il gol che salva la Nazionale da una figura imbarazzante.

Buongiorno 6: Rientra con solidità, non sbaglia praticamente nulla e dà l’impressione di essere sempre in controllo contro avversari modesti.

Cambiaso 6: Ordinato e disciplinato, fa il suo senza sbavature ma anche senza quel guizzo che ci si aspetta da lui. (Dimarco 6,5)

Orsolini 5,5: Si propone tanto e prova a creare superiorità, ma l’imprecisione lo tradisce spesso e finisce per perdere lucidità nelle scelte. (Politano 6,5)

Tonali 6: Lavora bene tra le due fasi, si muove con equilibrio e dà continuità alla manovra senza prendersi rischi inutili.

Cristante 6: Presente, utile e battagliero; alterna buoni interventi a qualche tocco sbagliato, ma resta un riferimento centrale.

Zaccagni 5,5: Non riesce quasi mai a incidere, poco brillante nell’uno contro uno e spesso fuori dal ritmo della partita. (Frattesi 6)

Scamacca 5,5: Aveva l’occasione per convincere, ma è poco cattivo sotto porta e non lascia il segno né in area né nel gioco.

Raspadori 6: Parte con buone combinazioni e movimenti intelligenti, ma nella ripresa si perde e non trova più le giuste linee di passaggio. (Esposito 7)

Avatar

Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi. Cookie policy