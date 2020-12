Benevento-Lazio 1-1, le pagelle dei biancocelesti: Immobile non basta

Lo splendido gol di Immobile non basta alla Lazio per portare a casa la vittoria. Positiva la prestazione dei biancocelesti che sprecano qualche occasione e non vanno oltre il pareggio. Buono il rientro di Luis Alberto. Male Correa.

Reina 6,5: inizia subito da protagonista con una doppia parata prima su Lapadula e poi su Glik. Rimane attento per tutto il resto del primo tempo con buone e tempestive scelte in uscita. Imprendibile il sinistro al volo di Schiattarella, che sugli sviluppi rocamboleschi di un calcio d’angolo porta il Benevento deull’1-1;

Luiz Felipe 6: è quello che dà più stabilità alla difesa nonostante la retroguardia laziale questa sera lascia spazio a qualche sbavatura e a qualche problema in più per Reina. Dal 59’ Patric 6: inizialmente stenta a prendersi qualche responsabilità, ma poi cresce ed entra in partita. Sul finire salva su un pericoloso cross del Benevento dalla sinistra;

Hoedt 6: inizia male ed è un po’ impacciato. Si riprende alla distanza anche se in alcune occasioni risulta un po’ falloso;

Radu 6: dialoga poco coi compagni di reparto nel primo tempo. Smista bene qualche pallone nel secondo e riacquista fiducia. Dall’80’ Caicedo s.v.;

Lazzari 6: qualche galoppata sulla sua fascia ma senza concretizzare. Si limita al suo compitino senza grandi spunti nel primo tempo. Cresce nella ripresa e si propone di più in fase offensiva;

Milinkovic-Savic 6,5: perfetto l’assist per Immobile per il primo gol;

Escalante 6,5: gioca con grande personalità distinguendosi anche in fase di copertura. Cala un po’ alla distanza. Cataldi s.v.;

Luis Alberto 6,5: gli avversari conoscono la sua pericolosità e lo tengono d’occhio. Perde qualche pallone, ma rimane fondamentale per la manovra della Lazio. Sfiora anche il raddoppio con un palo. Cala un po’ nel secondo tempo. Dall’80’ Pereira 6: gioca poco ma appena entra serve un buon pallone a Milinkovic e prova una conclusione che esce di poco;

Marusic 6: concreto ed efficiente, con la sua velocità dà il suo contributo particolarmente in fase difensiva;

Correa 5,5: poco lucido e poco incisivo. Sbaglia molto anche nei passaggi. Da lui sul piano tecnico ci si aspetta molto di più;

Immobile 6,5: quando il pallone arriva dalle sue parti è non poco pericoloso. Splendido e non da tutti il gol al 25’ su assist di Milinkovic.