Il Diavolo si scatena nel finale, in un secondo tempo con ben 4 reti totali

Che l’annata del Milan sia molto particolare lo si può evincere da tanti aspetti, a partire dalle non chiarissime dichiarazioni sul futuro da parte del Ceo Furlani nel pre-partita. Eppure sul campo le cose sembrano iniziare a funzionare non poco: quarto successo tra Coppa e campionato e buone vibes in vista del grande appuntamento in finale, sempre contro il Bologna.

La partita non era stata granché vibrante nel primo tempo, nonostante i due tecnici non avessero scelto di risparmiare i propri uomini migliori in vista dell’atto conclusivo di mercoledì all’Olimpico. Tatticamente, la situazione più interessante riguardava un uno contro uno quasi costante a tutto campo di entrambe le squadre, accoppiate in modo tale che, se si aprivano gli spazi, si poteva andare in porta con facilità. Orsolini poteva trovarsi in uno contro uno con Pavlović, che gli lasciava solo le briciole. Un po’ meglio, dall’altro lato, Domínguez, però apparso un po’ più fumoso rispetto a quanto aveva mostrato nell’eccellente periodo pre-natalizio. Premesse disattese, però. Poco costrutto, con il primo vero brivido in arrivo poco prima del duplice fischio: Orsolini stesso non calibra bene un tiro al volo da posizione ottima. L’esterno di Rotella (Ascoli), non sbaglia però a 4′ dall’inizio della ripresa, quando sorprende la difesa rossonera nell’uno contro uno contro il diretto marcatore, che fino a quel momento lo aveva limitato di gran lunga.

Sembra una partita simile al secondo tempi di Milan-Atalanta, quando il gol di Éderson aveva mandato in fase di stand-by in vista del derby i rossoneri. Così non sarà, invece: il Bebote Giménez troverà due reti in circa 20′, intervallate da Pulisic, nell’ambito di situazioni in cui l’alta difesa di Italiano si farà trovare sin troppo scoperta. Nel frattempo, al 74′, era stato anche annullato un gol per offside all’ex Feyenoord, partito evidentemente oltre la linea difensiva ospite dopo una punizione battuta velocemente. Il copione, ad ogni modo, era quasi lo stesso, con Lucumí e Beukema altissimi. Il mister siculo, si sa, non negozia mai il suo stile di gioco, anche a costo di sbagliare. Molto disattenta, ad ogni modo, è parsa oggi la sua squadra, e nel postgara De Silvestri è apparso scuro in volto, di fatto abbastanza abbacchiato per un atteggiamento un po’ superficiale visto in un finale di gara che poteva dire molto per il finale di stagione.

Lo stile di gioco del Bologna, con ogni probabilità, sarà questo anche tra poco meno di 120 ore, quando nella Capitale partirà l’Inno di Mameli e, poi, una partita che varrà tantissimo, soprattutto ora che il Bologna sembra essere abbastanza distante dal treno per la Champions, in attesa dei risultati maturati nel resto del weekend. Per risentire la musichetta composta da Tony Britten, invece, ai rossoneri servirebbe addirittura un miracolo, ma mai dire mai nella vita, soprattutto in una zona-quarto posto in cui la velocità di crociera ha dimostrato di essere abbastanza moderata.

MILAN-BOLOGNA 3-1

Marcatori: 49′ Orsolini, 72′ 92′ Giménez, 79′ Pulisic

MILAN (3-4-3): Maignan 6,5; Tomori 6,5 (14′ Thiaw 5), Gabbia 6, Pavlović 6,5 (66′ Walker 6); Jiménez 6 (66′ Chukwueze 6,5), Loftus-Cheek 6 (78′ Musah sv), Reijnders 6, Theo Hernández 6; Pulisic 6,5, Jović 5,5 (65′ Giménez 7,5), João Félix 5,5.

In panchina: Sportiello, Torriani, Florenzi, Terracciano, Bartesaghi, Abraham, Camarda.

Allenatore: Conçeicão 7

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; De Silvestri 6, Beukema 6, Erlic 6 (30′ Lucumí 5), Lykogiannis 6; Pobega 5,5 (60′ Aebischer 5,5), Moro 6, Freuler 5,5; Orsolini 6,5 (60′ Cambiaghi 6), Dallinga 6 (60′ Castro 5,5), Domínguez 6.

In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Casale, Calabria, Miranda, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson.

Allenatore: Italiano 6

Dirige la gara: Marinelli

Ammoniti: 36′ Lucumí, 60′ Loftus-Cheek, 67′ João Félix