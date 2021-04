Lazio-Benevento 5-3, le pagelle dei biancocelesti: Immobile e Correa i migliori

Nella sfida tra i fratelli Inzaghi la spunta Simone Inzaghi, ma non senza soffrire. Ottimo primo tempo per la Lazio che forse pecca un po’ di superbia e soffre per tutto il secondo tempo. Bene Immobile (che segna il suo 150° gol in Serie A e sbaglia anche un rigore) e Correa.

Questi i voti dei biancocelesti:

Reina 6,5: sulla carta ha preso tre gol, ma non ha grandi responsabilità. Il primo tempo è tutto sommato tranquillo per l’estremo difensore della Lazio. Bello l’intervento all’85’ su un forte tiro di De Paoli;

Marusic 6: il dinamismo e la forza della scorsa giornata di campionato è solo un ricordo. Gira bene solo nella prima frazione. Nella ripresa, complice la ripresa del Benevento, trattiene Ionita e causa il calcio di rigore in favore del Benevento. Si vede che non è nella migliore condizione: merita una sufficienza di incoraggiamento;

Acerbi 6: sufficiente la sua gara. Qualche indecisione nel finale, specialmente in occasione del gol di Glick dove poteva fare qualcosa di più;

Radu 6,5: dà solidità alla mediana, nella ripresa sfrutta l’esperienza;

Lazzari 6,5: il solito apporto di velocità sulla fascia che permette di dare pericolosità alla manovra. Poco lucido nel finale di partita quando, tra l’altro, gestisce male una buonissima palla-gol;

Milinkovic-Savic 6,5: poche sbavature, primo tempo molto positivo. Nella ripresa va un po’ in affanno sulle scorribande degli ospiti. Bene anche gli assist per Immobile;

Leiva 6: alti e bassi, ci mette grinta e tenacia e questo salva la sua prestazione. Soffre, un po’ come tutti, nel secondo tempo. Dal 56’ Parolo 6,5: entra nel momento più delicato, ma fa il suo. Decisivo l’assist per Immobile per il quinto gol della Lazio;

Luis Alberto 6,5: primo tempo di sostanza, con la sua tecnica si propone, e propone palloni interessanti. Salta facilmente gli avversari, poi nel secondo tempo perde in lucidità. Dal 70’ Akpa Akpro 5,5: gioca poco e si fa notare solo per un’ammonizione. Non è in condizione fisica ottimale tanto da rischiare la sostituzione dopo appena 10 minuti dall’ingresso, ma resiste e termina il match;

Fares 6: in occasione della ribattuta di Montipò sul rigore calciato male da Immobile, un prodigioso intervento dell’estremo difensore ospite gli nega il gol. Per il resto partita di sacrificio, ma cala vistosamente alla distanza. Dal 56’ Lulic 6: sacrificio e volontà. Gli tocca giocare il momento peggiore della gara, ma se la cava;

Correa 7: dialoga bene col compagno di reparto, Immobile. Mette la sua firma al match prima segnando il calcio di rigore guadagnatosi lui stesso e poi con il tiro che Montipò devia fortunosamente in porta. Suo anche l’assist per Immobile in occasione del quarto gol della Lazio. Dal 70’ Muriqi s.v.: entra durante l’assalto dei campani, ma fa ben poco per un giudizio;

Immobile 7: è in giornata e inizia subito da protagonista. Dopo aver trovato di testa il palo nei primi minuti e aver partecipato all’azione dell’autorete di Depaoli, segna il suo 150° gol in Serie A su assist di Milinkovic. Il suo voto sarebbe forse più alto se non fosse per l’errore dal dischetto nella ripresa. Mette la firma finale nel recupero mettendo in gol un passaggio di Parolo in contropiede.