Benevento-Milan 0-2, le pagelle dei rossoneri: Kessié e Leao valgono la vittoria

Al Ciro Vigorito finisce 2-0 per il Milan contro il Benevento.

Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 7.5: dice no a Letizia con una grande parata, blocca qualsiasi tentativo nel momento critico dopo l’espulsione di Tonali. Attento anche nella ripresa, una sicurezza su tutto.

Calabria 6: più difensivo che offensivo, ma la partita oggi richiede questo. Tiene bene la posizione, copre dietro. (Dall’81’ Conti 6.5: nove minuti di qualità, assist e anticipi preziosi).

Romagnoli 6,5: ordinato e presente, in coppia con Kjaer prova a contenere le offensive di Caprari e compagni che ha più riprese li mettono alla prova.

Kjaer 7: ritorno prezioso, sempre a copertura dell’uomo giusto. La sua presenza aiuta tutta la squadra. (Dall’81’ Kalulu s.v.)

Dalot 6: abituati a Theo Hernandez, le qualità sono diverse. Aiuta molto in difesa, non sfigura. Prova discreta.

Kessié 7,5: freddo e preciso dal dischetto, mantiene il controllo del centrocampo soprattutto appena il suo compagno di reparto prende il rosso. Sfortunato in occasione del palo-riga nel finale di partita.

Tonali 5: fino all’espulsione tiene bene. Il fallo è troppo in quel momento e in quella zona del campo: forse da arancione, ma non esiste.

Diaz 6: pochi minuti per mettersi in mostra, lo fa a inizio gara con una conclusione verso la porta di Montipò. Pioli lo sacrifica per coprirsi dopo l’espulsione di Tonali. (Dal 36′ Krunic 5,5: ingenuo in occasione del fallo che assegna il rigore, prova a rifarsi nel finale di gara).

Calhanoglu 5,5: palo a parte, non è una delle sue migliori prove. Soffre molto e sbaglia tanto).

Rebic 6: tanti errori, altrettanti palloni persi. Due note positive, però, e non da poco: subisce il fallo che vale il rigore e propizia l’assist che poi Leao raccoglie per il raddoppio. (Dal 70′ Castillejo 6: entra bene in partita per far rifiatare il reparto offensivo).

Leao 8: gol fantastico, ancor di più l’aver creduto di arrivare su un pallone che sembrava ormai proprietà di Montipò. Acquisisce fiducia e nel finale di gara si lascia andare bene.

All. Pioli 7: assenze pesanti anche oggi, ma le scelte lo premiano nuovamente. Gestisce bene l’espulsione di Tonali, fa esprimere al meglio la forza del suo gruppo.