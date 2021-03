Bologna-Lazio 2-0, le pagelle dei biancocelesti: non si salva quasi nessuno

La Lazio cade ancora, questa volta sotto i colpi del Bologna. Rigore sbagliato e poca lucidità dei ragazzi di Inzaghi permettono ai padroni di casa di dettare le regole del gioco. Disastrosa la prestazione di quasi tutti i laziali. Sufficienti solo Correa e Luis Alberto.

Reina 5,5: ha un’incertezza sul primo gol. Nulla può sul secondo;

Patric 5: viene sistematicamente saltato. Non chiude la diagonale sul secondo gol del Bologna. Prestazione insufficiente. Dal 65′ Pereira 6: cerca di movimentare un po’ il gioco ma non trova la collaborazione dei compagni anche perché entra a partita compromessa;

Hoedt 5,5: non dà l’impressione di solidità difensiva e viene spesso anticipato dai più agili attaccanti del Bologna;

Acerbi 5,5: spesso si trova senza uomo da marcare, si spinge in avanti ma la sua fase offensiva è alquanto sterile;

Lazzari 5: forse a causa della stanchezza dell’impegno Champions, non dà dinamicità all’azione come lui sa fare. Esce per infortunio. Dal 46′ Lulic 5,5: ancora non ha recuperato del tutto dall’infortunio e si vede. Non dà la spinta a cui ci aveva abituati;

Marusic 5,5: prova insufficiente anche per lui. Sul secondo gol del Bologna ha una grave indecisione nella chiusura;

Milinkovic-Savic 5,5: non festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno. Fa qualche buona giocata ma si muove con troppa lentezza. Dalla sua tecnica ci si attende molto di più;

Leiva 5: viene sistematicamente saltato dai centrocampisti avversari. Spreca anche una buona occasione dal limite sparando alto. Dal 65′ Cataldi s.v.: in quel poco che gioca non fa niente per esprimere un giudizio;

Luis Alberto 6: il suo apporto non è eccezionale, ma è comunque l’unico che dà un po’ di qualità all’azione della Lazio. Dal 76′ Caicedo 6: quando entra fa qualche buona giocata creando qualche pericolo al Bologna. Non si riesce a comprendere perché non venga sfruttato di più;

Correa 6: è il più attivo della Lazio. Si procura un rigore fallito malamente da Immobile;

Immobile 5: la sua giornata no la si capisce dal rigore sbagliato con un tiro che sembra più un appoggio al portiere. Prestazione al di sotto della sufficienza forse anche a causa di un dolore al tendine. Dal 65′ Muriqi 5:quei pochi minuti che gioca si distingue solo per un tiro, da buona posizione, sparato in tribuna