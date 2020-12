Bologna-Roma 1-5, pagelle giallorosse: Karsdorp cresce, Dzeko sprecone

La Roma travolge un Bologna arrendevole e mai in partita al Dall’Ara: ai giallorossi bastano 45 minuti per mettere a segno 5 reti e chiudere anticipatamente i conti. Nella ripresa, la partita viene gestita con Mayoral che, nel finale, fallisce due occasioni sia per sfortuna che per imprecisione. Fonseca, dalla tribuna, può essere soddisfatto in vista del match contro il Torino nell’infrasettimanale di giovedì.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: DZEKO POCO CINICO, PELLEGRINI E MKHITARYAN SUPER

Pau Lopez 6.5: torna titolare in campionato in una gara che viene archiviata facilmente dalla Roma. Non viene impegnato molto dallo sterile attacco del Bologna ma è determinante ad inizio match con un intervento fondamentale Palacio. Nella ripresa, si ripropone sull’argentino, anche se l’azione è viziata da un fuorigioco. Unico neo? Un’uscita sconsiderata nel finale, con palla completamente lisciata, ma nel complesso sta tornando ad essere sicuro tra i pali.

Kumbulla 6.5: una gara in sicurezza e con pochissime apprensioni. Difficile marcare Barrow in avvio, soprattutto per la sua velocità ma con il passare dei minuti e dei gol, l’attaccante scompare come tutta la squadra avversaria. È costretto ad abbandonare il campo per un infortunio, probabilmente muscolare, lo stesso che lo aveva tenuto fermo fin ora. (dal 67′ Smalling 6: torna a disposizione dopo lo stop per un risentimento alla coscia. Un paio di interventi puliti e decisi, ma pericoli quasi vicini allo zero).

Cristante 6: la sua partita è ordinata e senza grandi preoccupazioni, ma il suo autogol è difficile da capire. Completamente sbagliato un facile stop che manda fuori tempo Pau Lopez e consente al Bologna di siglare il momentaneo 3-1. Non ha difficoltà a tenere Palacio e Barrow, ma deve tornare a fare il centrocampista.

Ibanez 6.5: un avvio un po’ lento con qualche errore di troppo, soprattutto sull’azione che avrebbe potuto portare all’1-0 dei padroni di casa con un atteggiamento troppo attendista. Con il passare dei minuti trova coraggio si trova a suo agio. Fallo ingenuo che gli costa l’ammonizione, ma tanti interventi puntuali sul pallone. Un po’ in calo rispetto ad inizio stagione, ma comunque all’altezza della situazione.

Spinazzola 7.5: un gol gli viene annullato per fuorigioco e dal suo piede partono almeno 3/4 occasioni buone, alcune non sfruttate da Dzeko. Sulla sua fascia non ci sono ostacoli e lui si inserisce tra le linee nemiche come un coltello nel burro. È suo il suggerimento vincente per il 2-0 di Pellegrini: una certezza devastante che sta facendo la fortuna di Fonseca.

Villar 7: il ragazzo si è ormai appropriato di una maglia da titolare, scalzando dalle gerarchie un Diawara sempre più in ombra. Al centro del campo danza sul pallone riuscendo a servire i compagni con passaggi precisi e verticali. Non perde mai la sfera ed è impeccabile in entrambi le fasi: vicino a Veretout crea un binomio vincente. (dal 91′ Diawara Sv.)

Veretout 7.5: torna dopo l’infortunio rimediato contro il Napoli e regala tanta forza e grinta alla manovra. Il ragazzo corre su ogni avversario, si propone nelle ripartenze e recupera una quantità enorme di palloni. Il suo ritorno è una benedizione in vista di un vero tour de force che si chiuderà il 23 dicembre prima della sosta invernale. Celebra nel migliore dei modi il ritorno in campo con il gol che consolida la superiorità degli ospiti con il 3-0 al 15′. (dall’81’ Perez Sv.)

Karsdorp 7.5: come il suo compagno di reparto, fa quello che vuole sua fascia da lui coperta. La Roma sta vedendo finalmente le qualità che portarono Monchi a prendere il terzino del Feyenoord. Tanta corsa in avanti, affondi costanti e assist vincenti, come quello preciso per il 5-1 di Mkhitaryan. Sta, con il tempo, imparando anche la fase difensiva come si è potuto notare con la diagonale che ha impedito il tiro di Barrow. Un giocatore trasformato dalla cura di Fonseca che, adesso, ha un’arma in più per il suo calcio offensivo. (dal 91′ Calafiori Sv.)

Mkhitaryan 8: sicuramente il migliore della Roma e nuovamente a segno in questa stagione. Sesta rete in 11 partite e un apporto per la squadra incredibile: fraseggia a memoria con Pellegrini e Dzeko ed inventa ad ogni tocco con il pallone. Dal suo piede nasce l’assist per il 3-0 firmato da Veretout: l’armeno è una spanna superiore in fatto di tecnica e ad ogni partita da sfoggio della sua supremazia.

Pellegrini 7.5: anche per lui una gara all’insegna della rivincita. Dopo le tante critiche per il mancato gol contro il Sassuolo, il centrocampista zittisce tutti con un gol e un assist che impreziosiscono ulteriormente la sua prestazione. Bravissimo nel muoversi tra le righe e negli inserimenti: la difesa avversaria non riesce a marcarlo e deve presto arrendersi allo strapotere della Roma.

Dzeko 7: un voto pienamente guadagnato ma che poteva essere molto più ampio se avesse finalizzato tutte le occasioni che gli sono capitate. Un gol non basta rispetto alle 3 palle divorate a pochi passi da Zavaglia. Il bosniaco spreca tanto, ma si gode la bellissima giornata di una Roma che non perde il passo nelle zone alte della classifica. (dall’81’ Mayoral 6: entra e ci prova subito con il palo a negargli la gioia a porta vuota. Poco dopo sbatte contro l’estremo difensore del Bologna che gli nega la gioia del gol e del 6-1 finale).

Campos 8: sicuramente il merito è più da dare a Fonseca con una Roma che gioca a memoria e schianta in soli 15 minuti il Bologna. Dopo un tempo i gol sono 45 con tante incursioni sulle fasce, inserimenti ad attaccare la profondità e verticalizzazioni dei centrocampisti per i tre d’attacco. I giallorossi amministrato nella ripresa, spendendo poco e pensando già alla sfida contro il Torino di giovedì. La rosa capitolina c’è per un posto in Champions.