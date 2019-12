Brescia-Lecce 3-0, le pagelle dei giallorossi: Gabriel sottotono, bene Falco

Gravi errori difensivi e tante disattenzioni condannano il Lecce a Brescia. Poche le occasioni davvero pericolose: si salvano parzialmente Falco e Tachtsidis. Male Gabriel.

Di seguito i giudizi dei salentini:

Gabriel 5,5: inizia molto bene ma poi si lascia sorprendere sia in occasione del primo gol del Brescia dove poteva uscire sia clamorosamente sul secondo gol quando valuta male un cross proveniente dalla sinistro regalandolo a Torregrossa che va in rete. Si riscatta parzialmente nel finale evitando un passivo peggiore per gli ospiti;

Rispoli 5,5: più dinamico del solito, spinge molto sulla sua fascia. La sua buona prestazione, però, viene macchiata da una grave indecisione sul terzo gol del Brescia;

Dell’Orco 5,5: si fa anticipare in occasione del primo gol bresciano. Forse quello da centrale non é il ruolo più adatto alla sue caratteristiche. Migliora nella ripresa quando, col Lecce in svantaggio che lassa alla difesa a tre, può spingere di più;

Rossettini 5,5: anche lui sul primo gol non presta attenzione al diretto avversario. Sente la mancanza del compagno di reparto Lucioni;

Calderoni 6: sua l’unica conclusione pericolosa da fuori area che impegna il portiere avversario nel primo tempo. Dal 72’ Babacar 6: rischia di segnare dopo pochi secondi dall’ingresso in campo. Si dimostra comunque vivo e determinato;

Tabanelli 6: il gol di domenica scorsa lo rinfrancato. Gioca con più personalità e disinvoltura;

Majer 5: si vede che non è ancora in perfette condizioni fisiche e non dà il suo solito apporto. Tra l’altro esce per infortunio al 60’ Farias 6: entra in un momento critico per il Lecce ma comunque dà il suo contributo di dinamismo e fantasia;

Tachtsidis 6: il più lucido del centrocampo del Lecce. Cerca di impostare il gioco pur nel marasma generale;

Shakhov 5: non entra in partita e non si vede quasi mai. Viene sostituito al 46’ da Falco 6: sfiora il gol con un gran calcio di punizione. Entra in quasi tutte le azioni dell’arrembaggio leccese;

Lapadula 5,5: si impegna ma non riesce mai a liberarsi per il tiro. Diffidato, si fa ammonire e salterà la prossima partita;

La Mantia 5,5: poco servito, non riesce mai a intimorire la difesa avversaria. Meglio nel secondo tempo anche se spreca una grande occasione al 71’. Anche il suo apporto oggi non raggiunge la sufficienza.