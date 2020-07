Cagliari-Lecce 0-0, le pagelle dei giallorossi: salentini spreconi

Risultato a reti inviolate alla Sardegna Arena. Buona la prestazione del Lecce che crea tanto, gioca bene ma non trova, a volte anche clamorosamente, il gol. Bene Gabriel. Sottotono Falco e Petriccione.

Di seguito i voti dei giallorossi:

Gabriel 6,5: prestazione buona e senza sbavature. Nel primo tempo un grande salvataggio su Simeone partito però in fuorigioco. Nella ripresa salva il risultato a dieci minuti dal termine su conclusione di Simeone;

Donati 6: diligente e attento sulla sua fascia viene richiamato a ricoprire l’altra fascia dopo l’infortunio di Calderoni e se la cava egregiamente;

Lucioni 6: inizia con qualche difficoltà sull’arrembante Simeone, pian piano gli prende le misure. Finisce in crescendo;

Paz 6: anche lui inizialmente in difficoltà per la dinamicità di Simeone. Col passare due minuti appare più arcigno e deciso;

Calderoni 5,5: poco lucido nei disimpegni. Appare stanco ed esce per infortunio. Dal 40’ Rispoli 6: cura con diligenza la fascia destra e si disimpegna bene anche in fase difensiva;

Mancosu 6: cerca di cucire il gioco fra centrocampo e attacco. Lo fa con impegno e sagacia tattica. Fallisce al 59’ una clamorosa occasione gol non concludendo da posizione favorevole ma scegliendo di passarla ai compagni. Non fa mancare comunque il suo impegno anche se col passar dei minuti la stanchezza gli fa perdere lucidità;

Petriccione 5,5: fa il suo compitino ma dovrebbe avere più personalità nella fase di impostazione. Dal 74′ Deiola s.v.;

Barak 6: gran mole di lavoro a centrocampo. Qualche imprecisione in alcuni appoggi. Va spesso al tiro dalla distanza ma senza successo;

Saponara 6: entra spesso nella manovra del Lecce ma non appare lucido in zona gol. Sbaglia un’ottima occasione a metà primo tempo. Più continuo nella ripresa anche se sbaglia una buona occasione servendo un assist invece di concludere;

Falco 5,5: entra poco nella manovra. Ha un’ottima occasione per portare in vantaggio il Lecce nel primo tempo ma Cragno gli impedisce il gol. Dal 32’ Farias 6: dà vivacità e brio alla manovra. Ha una buona occasione al 59’ non conclusa per uno scivolone e un’altra di poco a lato su assist di Barak al 66’. Cragno gli nega il gol sul finire;

Babacar 6: spreca una clamorosa occasione da gol a tu per tu col portiere avversario. Si disimpegna bene in alcune giocate. Dimostra qualche difficoltà nel tenere palla e far salire la squadra. Cresce nel secondo tempo. Dal 74′ Mayer s.v.